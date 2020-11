Lichtenfels vor 1 Stunde

Ehrung

Erfindergeist am Leuchsenbach: Capseco gewinnt bayerischen Innovationspreis

Die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs sitzen in München, Augsburg – und Mistelfeld. In dem kleinen Stadtteil von Lichtenfels erfand und produziert Jürgen Müller wiederverwendbare Kaffeekapseln. Was das Produkt so einzigartig macht und warum sogar der Kaffeesatz nicht im Müll landen muss.