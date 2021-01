Ich mag Bernd und er ist ein alter Freund. Ich habe ihm viel zu verdanken und oft spielt das Leben ja so, dass man nie so recht die Möglichkeit erhält, einem lieben Menschen gegenüber seinen Dank zum Ausdruck zu bringen. Er hat mir beruflich viel geholfen und irgendwann zog er mit seiner Frau nach Bamberg.

Tja, so gerät man zwar nicht aus der Welt, aber eben doch ein wenig aus dem Blick. Die Sache mit Corona macht es einem auch nicht gerade leichter, Kontakt zu halten. Für die meisten Menschen im Landkreis Lichtenfels liegt Bamberg ja über 15 Kilometer weit entfernt, so auch für mich.

Und diese 15 Kilometer sind durch Corona bedingt das derzeit mögliche Äußerste für Ausflüge und Besuche. Aber trotzdem habe ich kein schlechtes Gewissen , dass ich Bernd jüngst doch mal wiedersehen konnte. In Bamberg und unweit seines Arbeitsplatzes .

Das kam daher, dass ein Freund von ihm mich dazu überredete, ihn dort aufzusuchen. Dazu muss man wissen, dass Bernds Arbeitgeber allen Angestellten auch ein kleines Einkaufszentrum zur Verfügung stellt, in welchem alle Firmenmitglieder zu vergünstigten Preisen einkaufen dürfen. Doch sie haben auch eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass der Markt immer schön temperiert wird. Zu diesem Zwecke steht ein großer Ofen in der Halle, und als ich an ihm vorbeikam, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, einen großen Sack Pellets in den Ofen zu stopfen. Es knisterte herrlich. Bei der Gelegenheit warf ich ein paar Blicke auf die Preise all der Waren und durfte feststellen, dass hier alles wirklich vergleichsweise billiger war. Irgendwann wollte es der Zufall, dass mir Bernd mit seinem Einkaufswagen auffiel. Es war so auf Höhe der Endivien und ich war beeindruckt, wie gut ihm sein Hut stand. Bernd trägt nämlich manchmal Hut und manchmal auch Trenchcoat, trotzdem fällt einem bei diesem Anblick nicht gleich Humphrey Bogart ein. Und obwohl alles in allem einen eher amerikanischen Anblick bot, kam mir ein anderes Bild unter, und es ging mehr so in Richtung eines distinguierten Republikaners in den 60er Jahren. Was immer das auch heißen soll.

Jedenfalls erkannten wir einander auch, obwohl wir unsere FFP2-Masken trugen, und man kann sich ja vorstellen, was das für ein Hallo war. Bernd machte mir sogar ein wenig Vorwürfe, weil aus seiner Sicht ja Lichtenfels auch weiter als 15 Kilometer von Bamberg entfernt liegt. Viel Zeit zum Quatschen hatten wir nicht, denn Bernd erzählte mir, dass er gleich im Anschluss einen Termin zum Erwerb von Ölgemälden haben wird. Irgendein Herr Kurz sei diesbezüglich sein Ansprechpartner und dann gingen wir auch schon getrennte Wege. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich wirklich kein schlechtes Gewissen wegen unserer Begegnung und den mehr als 15 Kilometern.

Im Gegenteil - ich bin eher dankbar. Denn auch in Corona-Zeiten gibt es ja noch das Unterbewusstsein , und es schenkt uns in der Nacht Träume , in denen es keine Ausgangssperren und keine Begrenzungen gibt. Danke.