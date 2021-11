Einbruch in Einfamilienhaus: In Redwitz an der Rodach verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus.

Während sich die Bewohnerin und der Bewohner eines Einfamilienhauses im Urlaub befanden, drangen unbekannte Diebe auf der Suche nach Wertgegenständen in der Nacht auf Sonntag in das Haus ein. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Kripo Coburg sucht nach Zeugen

Zwischen Samstagnachmittag (30.10.2021), 16.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, gelangten die Einbrecher über die Tür des Wintergartens in das Einfamilienhaus in der Dr.-Ludwig-Vierling-Straße. Insgesamt erbeuteten die Diebe Wertgegenstände und Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Sie richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Dr.-Ludwig-Vierling-Straße beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © sdecoret/Adobe Stock (Symbolbild)