Ein Seelsorger mit Herz und Hand nicht nur für Ebensfeld

Seit 25 Jahren ist Rudolf ("Rudi") Scharf Pfarrer von Ebensfeld und zuständig für die Kuratie Eggenbach und die Pfarreien Döringstadt, Prächting und Kleukheim. Ab 1. September wird der 73-Jährige aus Altersgründen von seinen Pfarreien entbunden, dann zieht es ihn in den Frankenwald.

Die Nachfolge ist noch nicht geklärt, da der eigentliche Nachfolger, Pfarrvikar Matthias Wünsche, plötzlich erkrankte und somit nicht zur Verfügung steht. Die Pfarrei Mariä Verkündigung Ebensfeld mit der Kuratie Eggenbach sowie den Pfarreien Döringstadt, Prächting und Kleukheim gehört zum katholischen Seelsorgebereich Gottesgarten, leitender Pfarrer ist Georg Birkel aus Bad Staffelstein.

Letzter Gottesdienst

Seinen letzten Gottesdienst feiert Pfarrer Scharf am Sonntag, 30. August, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Verkündigung. Aufgrund von Corona findet keine große Abschiedsfeier statt, aber in "kleinen" Gottesdiensten besteht in der "Ur- Pfarrei" die Möglichkeit, Danke zu sagen.

"Ich erlebte hier in Ebensfeld 25 wunderschöne Jahre, die ich nicht missen möchte. Ich hab viele Freunde gefunden, mit vielen durfte ich in froher und geselliger Runde feiern. Hier traf ich auf hilfsbereite Menschen, die immer mit anpackten, wenn Not am Mann war, und die Gottesdienste waren auch immer gut besucht. "Wir haben in der Pfarrei rechtzeitig erkannt, dass wir unser Glaubensleben und seine Ausübung nicht nur auf die Amtspersonen eingrenzen dürfen. Deswegen haben Frauen und Männer als Wortgottesbeauftragte die Seelsorge bereichert", erklärt Scharf. "Das alles werde ich vermissen und Ebensfeld mit Wehmut nun verlassen. Ich bin ja schon 73 Jahre, viele meiner Amtsbrüder mussten nach Erreichen des 70. Lebensjahres in diesem Jahr auch gehen", so der scheidende Ebensfelder Pfarrer. "Ich hoffe, ich konnte innerlich einiges geben. Vielleicht durfte ich auch persönlich manchem Pfarrkind eine Freude machen, ihm beistehen in schweren Stunden und mit ihm und seiner Familie Feste feiern", meint Pfarrer Scharf.

"Am Montag, 31. August, ziehe ich aus, der Möbelwagen steht hoffentlich pünktlich vor der Tür. Und dann geht es in den Frankenwald nach Wolfersgrün. Dort habe ich in den Jahren 1975 bis 1977 als Kaplan von Naila Aushilfe für den erkrankten Pfarrer gemacht. Von dort aus werde ich in gewohnter Weise die Rumänienhilfe fortsetzen. Es ist auch weiterhin möglich, einzelne Familien zu unterstützen - auch von Ebensfeld aus", ergänzt er.

"Wir haben in den 25 Jahren viel gestaltet, alle Pfarr- und Filialkirchen wurden renoviert oder sogar umgestaltet, wie etwa die Filialkirche in Pferdsfeld und Drailsdorf. Mit der Renovierung der Wallfahrtskirche in Eggenbach und der Pfarrkirche in Ebensfeld ist uns ein Meisterstück gelungen. Ich habe ja meistens nur ,angeordnet‘ - die Arbeit wurde von den Ehrenamtlichen vor Ort geleistet", so Pfarrer Scharf.

"Dank der tatkräftigen Mithilfe aller Gläubigen und der Spendenfreudigkeit konnte man vieles verwirklichen. Ohne Geld geht nichts - und so konnten wir eben mit viel privaten Spenden vieles erreichen", fügt der Geistliche an.

Reisen des Pfarrers Hobby

Dass Reisen eines der Hobbys von Pfarrer Scharf ist, haben die Ebensfelder in den zurückliegenden Jahren immer wieder erfahren dürfen. Ob nach Mexiko, Thailand, Israel, Jerusalem, Ägypten, Fatima, Rom, Lourdes oder zum Nordkap, die Rund- und Bildungsreisen, aber auch die Adventsfahrten mit Rudolf Scharf als Reiseleiter wurden immer sehr gut angenommen und bleiben in Erinnerung.

Eine andere Leidenschaft von Rudolf Scharf ist die Musik. Ob in einer Band als Unterhaltungsmusiker beim Pfarr- und Kirchenfest, als Akkordeonspieler sowie in den 1960er Jahren, als er als Posaunist bei der Blaskapelle Mühlendorf und als Saxophonist und Sänger in einer Tanzkapelle sehr erfolgreich mitwirkte.

Rudolf Scharf wurde 1947 in Bamberg geboren, und nach seiner Schulzeit in Mühlendorf bei Stegaurach schlug er den zweiten Bildungsweg ein. Am Abendgymnasium "Theodor-Schwann-Kolleg" in Neuss am Rhein legte Scharf das Abitur ab. An der Universität Bamberg folgte das Studium der Philosophie und Theologie. Am 29. Juni 1975 wurde er durch Erzbischof Josef Schneider im Bamberger Dom zum Priester geweiht. Sein Primizspruch lautete "Herr da bin ich". Anschließend wirkte Scharf für zwei Jahre als Kaplan in Naila. 1977 wurde er nach St. Michael in Nürnberg und ein Jahr später nach St. Michael in Stadtsteinach versetzt. Bevor Rudolf Scharf 1995 Pfarrer von Ebensfeld wurde, war er 15 Jahre als Seelsorger in der Pfarrei Mariä Geburt in Glosberg tätig.

Dass viele Menschen im Pfarreienverbund sich für die Rumänienhilfe Ebensfeld engagieren, freut Pfarrer Scharf besonders. Seit über 20 Jahren unterstützt er zusammen mit Helfern die Waisenkinder aus dem Mutter-Kind-Heim "Rudolf" in Temeschwar im Nordwesten Rumäniens. "Durch die Unterstützung wurde 2012 der Neubau zur Erweiterung des Kinderheims fertiggestellt. Während der langen Zusammenarbeit sind durch die Rumänienhilfe mehr als 580 000 Euro nach Temeschwar geflossen", erzählt er voller Stolz. "Eine Kuh für Stufu" war ein besonderes Projekt, das auf die Beine gestellt wurde. "Nach einem Gottesdienst im Eggenbach folgte anschließend ein Frühschoppen mit Blaskapelle.

Der Erlös betrug damals 10 000 Euro, davon wurden 18 Kühe und vier Ziegen gekauft und den Familien gespendet. Unsere Hauptprojekte waren das Don-Bosco-Haus in Costanta, die Waisenhäuser in Negru Voda und Agigea und vor allem das Kinder- und Waisenhaus in Temeschwar sowie die Familienhilfe in Stufu und Satu Nou", listet er auf.