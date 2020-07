Bad Staffelstein 06.07.2020

Unser Thema der Woche // Verkehr & Mobilitt

Ein Parkschein wre gnstiger

Zehn Minuten wartet Heinz Burkhardt, bis er eine Verwarnung ausstellt. Welche Parksnden in Bad Staffelstein am hufigsten vorkommen und in welchen Fllen der Verkehrsdienstmitarbeiter kulant ist.