Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem 9-jährigen Schüler kam es am Mittwochmorgen (20. Juli) auf der Hauptstraße in Eggenbach, berichtet die Polizei Lichtenfels. Vermutlich, um den bereits wartenden Schulbus noch rechtzeitig zu erreichen, rannte der Junge aus der Grundstückseinfahrt, die durch Vegetation schlecht einsehbar ist, unvermittelt in die rechte vordere Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden Kleintransporters.

Obwohl der 56-jähriger Fahrer, der mit rund 30 Kilometern pro Stunde unterwegs war, direkt nach dem Zusammenstoß die Vollbremsung einleitete, wurde der Schüler hierbei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bamberg gebracht werden. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Der Fahrer des Kleintransporters blieb hierbei unverletzt.

