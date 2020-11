Seit 5. Oktober ist mit Pater Lijoy Jacob Thanikkal ein neuer Seelsorger im Seelsorgebereich Gottesgarten tätig. Der 44-Jährige strahlt Zuversicht und Elan aus und freut sich auf die neue Herausforderung.

"Ich muss mich in den Ablauf der Kirche vor Ort einbringen und möchte menschenfreundliche Predigten halten", betont er. Kommunikation sei die Basis für ein gelingendes Miteinander. Nach jedem Gottesdienst können die Gläubigen gerne mit ihm das Gespräch suchen. Wie jeder Mensch braucht auch ein Geistlicher Ruhepole. "Ich bin ein Tierliebhaber und sehr gerne in der Natur unterwegs."

Am Christkönigsonntag, 22. November, um 16 Uhr findet der Einführungsgottesdienst von Kaplan Pater Lijoy in der Ebensfelder Pfarrkirche Mariä Verkündigung zusammen mit Pfarradministrator Georg Birkel statt. Im Zuge der kirchlichen Neustrukturierung gibt es einen leitenden Pfarrer, in diesem Fall Stadtpfarrer Georg Birkel aus Bad Staffelstein. Für Ebensfeld und Kleukheim obliegen Pfarrer Georg Birkel nur die Bereiche Finanzen und Verwaltung. Auch wenn seine Berufsbezeichnung "Kaplan" ist, ist Pater Lijoy vor Ort der Seelsorger.

Hätte er aber seinen Kindheitstraum verwirklicht, wäre alles anders gekommen. "Eigentlich wollte ich immer Pilot werden. Mein Vater war einmal beruflich in Mombaya (in Zentralindien). Wir hatten dort in der Nähe des Flugplatzes gewohnt und jeden Tag sind wir dort herumgelaufen. Da hab ich als Dreijähriger immer die Flugzeuge gesehen und war begeistert", erzählte er.

Seit September 2017 war Pater Lijoy nun zuletzt zur seelsorglichen Mitwirkung im Seelsorgebereich Erlangen-Süd in der Gemeinde Heilig Kreuz in Erlangen/Bruck eingebunden.

In einem indischen Dorf geboren

Ursprünglich kommt Pater Lijoy aus Kerala am Arabischen Meer, einem Bundesstaat im südwestlichen Indien. Er wurde im kleinen Dorf Puthenpeedika als Ältester von drei Kindern geboren. Dort verbrachte er seine Kinder- und Jugendzeit. "Ich habe in der Kirche sehr gerne ministriert, war selbst auch Oberministrant. Jedes Jahr gab es damals eine Priesterweihe, und so wuchs in dieser Zeit in mir auch der Gedanke, Priester zu werden", erzählt der Karmelitenpater. "Eine Grundlage für meine Berufung haben meine Großeltern sowie zwei Tanten gelegt. Mein Urgroßvater war ein sehr gläubiger Mensch und meine Tanten gehörten einer Ordensgemeinschaft an. Nach dem Gymnasium bin ich in das Seminar der Ordensgemeinschaft der Karmeliten eingetreten", fügt er an.

Nach dem anschließenden einjährigen Noviziat schloss Lijoy Jacob das Studium in Theologie und Philosophie an. "Nach der Priesterweihe war ich ein Jahr in einer Pfarrei tätig. Danach zwei Jahre als Priesterausbildungshelfer und gleichzeitig gab ich Literatur in der Oberstufe unserer Ordensschule. Dann zog ich um in ein anderes Seminar als Rektor und Pfarrer", erzählt der naturverbundene Geistliche. Später war Lijoy Jacob vier Jahre an der Loyola- Universität von Maryland (USA), wo er Psychologische Therapie (Beratung) studierte. "Von meinem Provinzoberen wurde ich 2016 gebeten, nach Europa zu gehen, um in der Pastoral mitzuarbeiten. Darauf bereitete ich mich in einem achtmonatigen Deutschkurs vor. Kurz vor Weihnachten 2016 kam ich dann in Bamberg an und wohnte dort im Karmelitenkloster, fügt er an. "Ich habe den Eindruck, dass Deutschland ein wunderschönes Land ist. Ich bin sehr froh, dass ich hier pastorale Arbeit verrichten kann", so Pater Lijoy abschließend.