Dieser Preis, der vom Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie verliehen wird, zeichnet bayerische Unternehmen aus, die in den vergangenen fünf Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten.

Die Firma erhielt einen Brief von Hubert Aiwanger, die Urkunde und den bayerischen Porzellanlöwen, da coronabedingt die feierliche Übergabe entfallen musste. Volker Mitlacher, Vorstand der Systeam AG: "Auch wenn man annehmen könnte, dass IT-Unternehmen generell zu den Corona-Gewinnern zählen, ist dem nicht so. Systeam beliefert ausschließlich den Fachhandel. Viele Projekte von deren Kunden wurden im Frühjahr verschoben oder gar storniert. Viele unserer Händler mussten Kurzarbeit anmelden. Dieses Nachfrageloch konnte auch durch unsere Online-Händler nicht ausgeglichen werden. Seit September sind wir aber wieder auf Wachstumskurs."

Weiter ergänzt er: "Trotz Corona und der damit verbundenen Einschränkungen, konnte die Systeam Gruppe die Umsätze steigern, so dass im Jahr 2020 zum ersten Mal die 500-Millionen-Euro-Umsatzgrenze überschritten wird. Um den Einsatz in dieser Zeit bei unseren Mitarbeitern zu würdigen und Danke zu sagen, gab es für alle Mitarbeiter eine Corona-Prämie im Wert von bis zu 1500 Euro."

Der Schwerpunkt bei Systeam liegt im Großhandel mit Druckern und deren Zubehör. Weitere Artikel aus dem IT-Bereich (wie z.B. Scanner, Notebooks, PCs, Bildschirme) runden das umfangreiche Produktportfolio ab.

Mit Standorten in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island ist der Systeam-Konzern europaweit mit etwa 305 Mitarbeitern vertreten. Das stetig wachsende Unternehmen ist immer auf der Suche nach engagierten und motivierten Mitarbeitern. Auch für 2021 sind wieder zahlreiche Einstellungen geplant. red