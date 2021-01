Mehrere Stunden lang hat die Polizei Lichtenfels am Montag (04.01.2021) nach einem vermissten Mann gesucht.

Bei dem 21-Jährigen handelte es sich laut Polizeiangaben um einen Patienten auf Ausgang des Bezirksklinikums Kutzenberg. Der junge Mann war nach Ablauf der vereinbarten Zeit seines Ausgangs nicht zurück in die Klinik gekommen und wurde am Nachmittag als vermisst gemeldet.

Bezirksklinikum Kutzenberg: Patient nach Ausgang vermisst

Daraufhin suchte die Polizei nach dem Patienten und fand ihn nach einer mehrstündigen Suche in der „Alten Bahnhofstraße“ in Ebensfeld. Der 21-Jährige hatte allerdings ein Fahrrad der Marke "Winora" dabei - konnte die Herkunft des Rades aber nicht erklären. Auch das Klinik-Personal gab an, dass der Patient beim Verlassen des Areals kein Fahrrad dabei hatte. Das Rad wurde von den Beamten sichergestellt.

Wem im Laufe des Montags ein Fahrrad der Marke "Winora" (Typ Jamaica) in der Farbe Silber entwendet wurde, kann sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung setzen.