Ebensfeld vor 31 Minuten

Alkoholfahrt

Mit 2,4 Promille: Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien auf A73 - etliche Bierdosen in der Fahrerkabine

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochabend völlig betrunken und in Schlangenlinien über die A73 in Richtung Nürnberg gefahren. Die Polizei fand etliche Bierdosen und Spirituosenflaschen in der Fahrerkabine.