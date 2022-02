Die Landkreisverwaltung weist darauf hin, dass für Grüngutanlieferungen aus Privathaushalten am Kompostplatz in Ebensfeld von März bis einschließlich Oktober 2022 die Annahmezeiten geändert werden, so das Landratsamt Lichtenfels. Das sind die Öffnungszeiten ab März:

mittwochs von 16 bis 18 Uhr

freitags von 13 bis 18 Uhr

samstags von 8 bis 15 Uhr

Die genauen Standorte sowie die aktuellen Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe erfahrt ihr über das Geoportal des Landkreises Lichtenfels.

