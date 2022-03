In enger Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Ebensfeld verlegt der Landkreis Lichtenfels die Haltestelle in Döringstadt, auf Wunsch vieler Eltern, mit Wirkung zum 01.04.2022 von der Bischof-Senger-Straße in die Vogteistraße. Wie das Landratsamt Lichtenfels erklärt, befindet sich die Haltestelle auf der Seite der Kirche, wo alle An- und Abfahrten stattfinden.

Die Marktgemeinde Ebensfeld will im Bereich der Haltestelle ein Wartehäuschen errichten, damit der Wetterschutz der Fahrgäste gewährleistet wird. Da die neue Haltestelle fortan in einer verkehrsberuhigten 30er Zone belegen ist, stellt diese Maßnahme einen weiteren, wichtigen Beitrag für die Schulwegsicherheit im Landkreis Lichtenfels dar.

Für Rückfragen steht der Arbeitsbereich ÖPNV gerne unter der folgenden Email-Adresse zur Verfügung: info@nahverkehr-lif.de

Online erhalten Sie Auskunft über den Nahverkehr im Landkreis Lichtenfels unter www.nahverkehr-lif.de

Fahrplanauskünfte erhalten Sie unter: www.vgn.de