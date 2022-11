Nachdem im Eingangsbereich einer Bank in Michelau (Kreis Lichtenfels) am Samstagabend ein 42-Jähriger seine Notdurft verrichtet und Mülltonnen durchwühlt hatte, begab er sich in den Innenbereich und hielt sich dort für eine Weile auf.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte er diese vehement und spuckte ihnen vor die Füße.

Mann verrichtet Notdurft in Bank - auch die Zelle blieb nicht verschont

Da der Mann laut Polizei Lichtenfels nicht zu beruhigen war, musste er letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zur Dienststelle und in die Zelle beleidigte er die Beamten fortlaufend auf das Übelste. Zusätzlich dazu verunreinigte er auch noch seine Zelle.

Auf den 42-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen und Reinigungskosten zu.

