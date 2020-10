Es ging etwa um die Standortentscheidung für einen Neubau, um dem steigenden Bedarf nach Hortplätzen gerecht zu werden.

Die bestehenden fünf Hortgruppen in der Schule reichen nicht mehr aus. Im Raum standen die Optionen, auf dem früheren "Neuner-Anwesen" in der Hauptstraße einen Hort zu errichten oder an der Pater-Lunkenbein-Schule. Planungsbüros erstellten hierzu Machbarkeitsstudien mit Kostengegenüberstellungen. Zwar wären drei Hortgruppen auf dem "Neuner-Anwesen" gut unterzubringen, doch gegen einen zweiten Hort-Standort in der Hauptstraße spricht unter anderem der höhere Personal- und Absprachebedarf, verbunden mit höheren Personalkosten im Falle des Betreibens zweier paralleler Hortstandorte in der Hauptstraße und an der Schule.

Weiterer Hort an der Schule

Auch die Rektorin der Pater-Lunkenbein-Schule, Ursula Hoydem, befürwortet daher einen alleinigen Hortstandort an der Schule. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Pro- und Contraargumente votierte das Gremium schließlich mit 17:2 Stimmen für die Umsetzung des Neubaus eines sechsgruppigen Horts an der Schule, der nun quasi als eine elementare Maßnahme im Zuge der umfangreichen Generalsanierung des Schulareals erfolgt. Bürgermeister Storath geht von einer FAG-Förderung aus.

Die Eigentümerin der Sonnenleite 4 in Eggenbach möchte auf dem Gelände, direkt angrenzend an der Kreisstraße LIF 17, eine Photovoltaikanlage errichten. Das Gremium hatte nun Stellungnahmen zu behandeln. Hierbei ist erwähnenswert, dass die Kreisgruppe Lichtenfels des Bundes Naturschutz sich in seiner Stellungnahme eindeutig gegen das Vorhaben aussprach und betonte, dass die Potenziale von Dachflächen auf bestehenden Gebäuden gegenüber Freilandanlagen vorgezogen werden "aus Gründen des gebotenen sparsamen Umgangs mit den vorhandenen Flächen". Am Ende fasste der Gemeinderat einstimmig den Billigungs- und Auslegungsbeschluss als nächstem Schritt zur Umsetzung der Photovoltaikanlage.

Einen Schritt weiter ist nun auch das Vorhaben eines Unternehmens, welches nahe Unterneuses an der Niederauer Straße auf einem rund 3700 Quadratmeter messenden Areal als Betriebsstätte für die Aufbereitung von ökologischen Erzeugnissen ein Bürogebäude sowie eine Lagerhalle errichtet möchte. Bei zwei Gegenstimmen billigte der Gemeinderat den geänderten Bebauungsplanentwurf.

Als Konsequenz aus der alle sechs Jahre vorgeschriebenen Hauptprüfung wurde an der Brücke an der Straße Am Kellbach in Prächting wegen durchgerosteter Eisenträger ein 1,50 Meter breiter Schutzstreifen angeordnet und ein Neubau empfohlen. Den entsprechenden Beschluss für einen Brückenneubau fasste nun das Gremium. Die Kosten bezüglich der für 2021 vorgesehenen Maßnahmen belaufen sich auf geschätzt 125 000 Euro. Man werde prüfen, ob es hierfür Zuschüsse gebe, merkte der Bürgermeister an. Bezüglich der bereits rechtskräftigen Baugebiete Brauhausweg II in Prächting sowie An der Oberleiterbacher Straße in Kleukheim fasste der Gemeinderat jeweils einen Beschluss zur Namensgebung für die neuen Erschließungsstraßen. In Prächting trägt die Straße künftig die Bezeichnung An der Kellbachaue, bei Kleukheim entschied man sich für den Straßennamen Lehmgrube.

Familien-Saisonkarte wird teurer

Für die Nutzung des Naturbads wurde die gesetzlich erforderliche Anhebung der Gebühren für die Familien-Saisonkarte von bisher 40 auf nun 50 Euro beschlossen, die übrigen Eintrittspreise bleiben unverändert. Eine geringfügige Anpassung der Zeltplatz-Gebühren war außerdem nötig.