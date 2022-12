Die 5 besten Restaurants in Lichtenfels: Von Pizza bis Schäuferla

Platz 5: Italienisch in der "Pizzeria La Nave"

Ein Ausflug nach Lichtenfels lohnt sich schon aufgrund der Sehenswürdigkeiten in der direkten Umgebung der Stadt. Der Staffelberg, die kunstvolle Basilika Vierzehnheiligen und das Kloster Banz sind beliebte Orte rund um Lichtenfels. An jedem dritten Sonntag im September findet zudem der Lichtenfelser Korbmarkt statt, der Menschen europaweit anzieht. Wie wäre es, nach einem Ausflug noch gut essen zu gehen? Hierfür haben wir dir die besten TripAdvisor-Rezensionen zusammengefasst und stellen dir die fünf besten Restaurants vor.

Platz 5: "Pizzeria La Nave"

Italienische Gerichte findest du ganz in der Nähe der Innenstadt, in der "Pizzeria La Nave". Dort findest du Speisen zum Essen im Restaurant und zum Mitnehmen. Das Restaurant ist sehr begehrt und bei TripAdvisor äußerte sich sogar ein Gast: "Hier gibt es die beste Pizza in Oberfranken".

Eine große Speisekarte voll mit italienischen Gerichten lassen zufriedene Gäste zurück. Die Pizzeria eignet sich demnach ideal für Abende zu zweit oder in größeren Gruppen für den kulinarischen Besuch mit Familie, Freunde und Geschäftspartner. Gelobt werden die schmackhafte Pizza, Nudeln und die Fischplatten. Des Weiteren gibt es Salate, Antipasti, Carpaccio, Weißbrot mit ausgewählten Köstlichkeiten, unter anderem auch für Vegetarier*innen. Also alles, was dein italienisches Herz höher schlagen lässt. Auch der Service ist freundlich und empfehlenswert. Hier kannst du deinen Feierabend mit Sicherheit genüsslich ausklingen lassen.

Adresse: Bamberger Straße 18, 96215 Lichtenfels.

Bamberger Straße 18, 96215 Lichtenfels. Zur Anfahrt: Die Lokalität befindet sich ganz in der Nähe der Innenstadt

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 11 bis 14 und von 17 bis 22 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag.

Platz 4: "Gasthof-Pension Müller"

Der "Gasthof-Pension Müller" nimmt den vierten Platz im Ranking der besten Restaurants bei TripAdvisor ein. Gäste loben nach einem Besuch die "herzliche Atmosphäre", die "gute fränkische Küche" und eine gut gefüllte Speisekarte voll mit leckeren fränkischen Speisen. Das gute Essen gibt es dort bereits seit vielen Jahren. Ein Besuch im Gasthof lohnt sich, insbesondere zur Karpfenzeit um den September herum. Denn dann gibt es leckere Karpfengerichte zur Saison.

Die angebotenen Spezialitäten des Gasthofs Müller sind fränkische Gerichte, lebend-frische Karpfen und Forellen aus dem eigenen Bassin, selbstgebackene Kuchen, Windbeutel und abwechselnde Desserts. Überdies werden fränkische Weine und fünf verschiedene Biersorten aus Franken, frisch vom Fass, geboten. Zudem bietet der Gasthof eine wechselnde, saisonale und ausgeklügelte Abendkarte. Ein Gast meint sogar: "Hier wird man bewirtet, wie bei Mutter daheim."

Adresse: Kloster-Banz-Straße 4, 96215 Lichtenfels - Reundorf.

Kloster-Banz-Straße 4, 96215 Lichtenfels - Reundorf. Zur Anfahrt: Der Gasthof liegt etwas außerhalb der Stadt, umringt von Vierzehnheiligen und Kloster Banz, bietet jedoch Parkplätze.

Der Gasthof liegt etwas außerhalb der Stadt, umringt von Vierzehnheiligen und Kloster Banz, bietet jedoch Parkplätze. Öffnungszeiten: Geöffnet täglich von 16 bis 22 Uhr. Warme Küche gibt es an Werktagen von 17 bis 20.30 Uhr. Am Montag und Donnerstag ist Ruhetag.

Platz 3: "Landgasthof Karolinenhöhe"

In der Karolinenhöhe findest du das gleichnamige Restaurant "Landgasthof Karolinenhöhe". Gäste loben das tolle Essen und den kinderfreundlichen Umgang.

"Sehr gute bürgerliche, fränkische Küche", wie Koteletts, Schnitzel, Schinken-Spargel-Röllchen, vegetarisches Kürbis-Risotto oder Käsespätzle kannst du hier unter der Woche finden. Der Landgasthof bietet reichlich Brotzeit, Salatvariationen und gutes Bier. Sonntags findest du hier authentische, deutsche Küche. Du hast die Wahl zwischen Leberknödelsuppen, Rehbraten mit Preiselbeeren, Backofenhähnchen mit Wirsing und Klößen, Schweinekrusten-, Sauer,- und Kalbsrahmbraten. Auch Schäuferla, Gänsebrust, Rinderroulade und einige weitere deutsche Gerichte stehen auf der Karte. Ein Geheimtipp: der selbstgemachte Eierlikör. Da im Landgasthof alles stimmt und die Qualität gleich gut bleibt, ist es "immer wieder eine Einkehr wert", so ein Gast.

Adresse: Karolinenhöhe 1, 96215 Lichtenfels

Karolinenhöhe 1, 96215 Lichtenfels Öffnungszeiten: Montag und Dienstag gibt es von 17 bis 20.30 Uhr warme Küche. Donnerstag und Freitag gibt es einen Mittagstisch von 11 bis 14 Uhr und Nachmittags von 17 bis 20.30 Uhr warme Küche. Samstags und sonntags gibt es von 11 bis 20.30 Uhr durchgehend warme Küche. Aufgrund von abweichenden Öffnungszeiten empfehlen wir dir, dich vorab über die genauen Zeiten zu informieren.

Platz 2: "Café Moritz"

Frische und gesunde Speisen findest du im geschätzten"Café Moritz". Ein zeitgenössisches Café, für Vegetarier*innen und Veganer*innen geeignet. Leckeres Essen zu jeder Tageszeit, guter und sympathischer Service und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis erwartet Gäste in dieser Location. Auch köstliche, wechselnde Tagesgerichte kannst du hier schlemmen. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Zeit. Hier ist für jeden Gaumen etwas dabei.

Im Café Moritz hast du die Wahl zwischen gängigen deutschen Gerichten mit schmackhaften Zutaten. Insbesondere die Tagesgerichte stechen heraus und sind empfehlenswert. Wähle zwischen Schnitzel, Cordon bleu, Rinderhüfte, Eiernudeln mit Hühnchen, Knoblauch, Kirschtomaten und mehr. Gut gewählte Zutaten gehören zum "Lieblingscafé" einiger Gäste. Für Veganer*innen gibt es beispielsweise "Madame Kolumbus", eine Walnuss-Polenta-Schnitte mit Pfannengemüse, frischem Rucola und Trüffel-Mayo-Dip. Ebenso findest du Burger in verschiedenen Kombinationen, wie Pulled Pork und sogenannte "Moritz"-Brote, etwa mit Curry-Mango-Frischkäse, Radieschen und knusprigem Hähnchen, auf der Speisekarte. Als Nachspeise gibt es Apfelstrudel und Pfannkuchen.

Adresse: Marktplatz 9, 96215 Lichtenfels:

Marktplatz 9, 96215 Lichtenfels: Öffnungszeiten: Besuchen kannst du das bekannte historische Café im Herzen von Lichtenfels dienstags bis samstags von 8 bis 22 Uhr. An Montagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.

Platz 1: "Namaste"

Indisch landet auf dem ersten Platz bei TripAdvisor der besten Restaurants in Lichtenfels. "Namaste" bietet ein kulinarisches Erlebnis der traditionellen, indischen Küche. Hier ist für Fleischesser*innen, aber auch für Besucher*innen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, etwas geboten.

Authentisches Essen, ganz "wie in Indien" und vergleichbar mit Essen aus Indien, findet ein Gast des populären Restaurants. Das Restaurant bietet eine große Auswahl an Gerichten in einem schönen indischen Gasthaus mit Garten. So kannst du traditionelles Chicken-tikka-masala, leckeres selbstgebackenes Naan-Brot, Curry, Dips und mehr probieren und dich von der indischen Gewürz- und Essenswelt verzaubern lassen. Auch als familienfreundlich für Groß und Klein wird das Namaste empfunden.

Adresse: Coburger Straße 18, 96215 Lichtenfels

Coburger Straße 18, 96215 Lichtenfels Zur Anfahrt: Namaste befindet sich in der Innenstadt. Gäste empfehlen aufgrund des Zulaufs eine Vorabreservierung.

Namaste befindet sich in der Innenstadt. Gäste empfehlen aufgrund des Zulaufs eine Vorabreservierung. Öffnungszeiten: Besuchen kannst du das Restaurant Dienstag bis Sonntag von 11 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 23 Uhr. Am Montag bleibt das Restaurant geschlossen.

Fazit

Gutes Essen in Lichtenfels findet sich in verschiedenen Ecken der Stadt. Nun kennst du die besten Restaurants der Umgebung, die weit oben in der Empfehlungsliste von Gästen landen. Behalte sie im Hinterkopf, wenn du vielleicht einmal durch die Innenstadt bummelst oder den Korbmarkt besuchst. Wir wünschen dir einen guten Appetit.