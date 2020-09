Der neue Schulleiter am "MGL": Thomas Carl beginnt zu einem schwierigen Zeitpunkt

"Das kam überraschend kurzfristig. Die Entscheidung fiel am 3. August." Als Thomas Carl über sein neues Amt spricht, weiß er selbst erst seit wenigen Wochen, dass seine Bewerbung erfolgreich war: Ab dem Schuljahr 2020/2021 ist der 51-Jährige neuer Schulleiter am Meranier-Gymnasium in Lichtenfels . Damit löst er Stefan Völker ab, der in Pension geht. Die öffentliche Ausschreibung für dessen Posten kam erst Ende Juni. Seit dem 1. September ist Carl nun in leitender Position aktiv.