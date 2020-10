Mistelfeld war vom Ende des 19. Jahrhunderts bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt durch die Spankorbmacherei. An den Mann, der dieses Gewerbe dort einführte, erinnert die Gustav-Weiß-Straße.

Karl Gustav Weiß kam 1885 nach Mistelfeld und blieb nur wenige Jahre. Auf ihn geht nicht bloß die Spankorbmacherei zurück, sondern angeblich auch der Spitzname derjenigen Männer, die diesen Beruf ausübten: "Flacker": Der Sachse habe, so wird erzählt, in einer Gastwirtschaft Pressack als "Flackwurst" bezeichnet.

Im Erzgebirge geboren

Weiß war jung, als er nach Mistelfeld kam, erst 21 Jahre. Er war 1864 in Lauter im Erzgebirge geboren, das zusammen mit dem benachbarten Bockau das Zentrum der deutschen Spankorbmacherei bildete. 1871 waren in beiden Orten, zwischen Aue und Schwarzenberg gelegen, 358 Männer und eine "sehr große Anzahl" Kinder in der Spankorbmacherei beschäftigt. Ein Fachmann, der die Spankorbmacherei an einem Ort neu ansiedeln sollte, konnte nur von dort kommen.

So dachten wohl auch badische Behörden, als sie 1892 dieses Gewerbe im Schwarzwalddorf Schlageten einführen wollten: Sie holten ebenfalls einen erzgebirgischen Flechter dorthin. Karl Gustav Weiß hatte 1884 Auguste Amalie Stiehler aus Beierfeld bei Schwarzenberg geheiratet und sich dort niedergelassen. Schon 1885 zog die junge Familie auf Betreiben des Lichtenfelser Korbhändlers Wilhelm Fickentscher (1840-1913) nach Mistelfeld. Vermutlich wählte Fickentscher Mistelfeld deshalb, weil er hier zufällig, seit 1883, ein Haus sein Eigen nannte, das nun Weiß bezog. Im Mai 1887 kaufte sich Karl Gustav Weiß dann ein eigenes Haus, das heutige Anwesen Mistelweg 7.

Gewerbe fand rasch Zulauf

Wegen des Waldreichtums in der Umgebung war Mistelfeld gut geeignet als Standort für die Spankorbmacherei, und auch Arbeitskräfte fanden sich in diesem Ort leicht. Im strukturschwachen Dorf fand das neue Gewerbe rasch Zulauf. Der erste Mistelfelder, der sich als selbstständiger Spankorbmacher registrieren ließ, war am 18. März 1888 Andreas Ernst, der mit zwei Gehilfen, Christoph Kröner und Andreas Fischer, arbeitete; es schloss sich Johann Schütz an. Dann erst meldete sich Gustav Weiß förmlich an. Ihm folgten Heinrich Scherer, Johann Hofmann, Erhard Vojer, Christoph Kröner und Johann Zimmermann.

Es brauchte Zeit, bis sich die Gemeinde und das neue Gewerbe aufeinander einspielten. Am 19. Dezember 1892 ordnete der Gemeindeausschuss an: "Die Spankorbmacher Witwe Geiger, Heinr. Scherer, Erh. Vojer, Joh. Zimmermann, Erh. Hofmann, Joh. Kröner, welche Langholz auf hiesiges Gemeindeeigentum gelagert haben, werden hiermit aufgefordert, bis zum Schlusse des Jahres 1892 den Betrag von 2 M in die Gemeindekasse dahier zu zahlen." Offenbar handelte es sich dabei um nachträglichen Mietzins für den Gemeindegrund.

"Außerdem haben die Genannten bis zu Anfang des Jahres 1893 diese ihre Lagerplätze wegen Passagesperrung zu räumen, und werden bis dahin geeignete gemein[dliche] Holzlagerplätze öffentlich versteigert werden." Zu dieser Zeit hatte Karl Gustav Weiß Mistelfeld schon verlassen. Sein drittes und sein viertes Kind waren hier zur Welt gekommen: am 2. November 1886 die Tochter Flora Hedwig, am 3. Dezember 1887 der Sohn Ewald Oskar Arnold. Beide Kinder wurden in der evangelischen Pfarrei Schney getauft. Dabei übernahm 1886 die Kaufmannsfrau Anna Fickentscher die Patenstelle.

Im März 1888 brannte die mit Spankörben angefüllte Scheune von Weiß in Mistelfeld ab. Zwar reichte er sogleich einen Bauplan für die Wiedererrichtung ein, doch schon im November 1888 meldete er sein Gewerbe in Mistelfeld ab. Im Dezember 1888 verkaufte er sein Haus und zog nach Sonnefeld, wo er 1889 bei der Geburt seines fünften Kindes als Steinsetzer bezeichnet wird. Bald übersiedelte er nach Mittweida nördlich von Chemnitz und von dort nach Crottendorf im Ergebirge, wo er von 1890 bis 1892 als Einwohner erwähnt wird. 1894 ist er im nahen Scheibenberg nachzuweisen. Ab 1898 lebte er erneut in Crottendorf, nun auch wieder als Korbmacher. Seine Frau stellte Filzpantoffeln und Tuchschuhe her.

Todestag ist unbekannt

Letztmals ist Karl Gustav Weiß für uns greifbar, als 1912, nach 28 Jahren, seine Ehe von einem Chemnitzer Gericht geschieden wurde. Sein Todestag und Sterbeort sind unbekannt. Auch wie er ausgesehen hat, wissen wir nicht. Sein kurzer Aufenthalt in Mistelfeld hatte genügt, damit die Spankorbmacherei dort fest Fuß fasste. Sie verdankte dies der Nachfrage durch die Lichtenfelser Korbhändler, die von den Spankorbmachern Verpackungskörbe für ihre hochwertige Ware bezogen. Dieses Produkt wurde in Mistelfeld bis 1914 fast ausschließlich hergestellt. 1904 gründeten 18 Männer die Spankorbmacherinnung Mistelfeld. Sieben Jahre später gehörten ihr 34 Meister an, von denen acht allein, 26 mit ihrer Familie arbeiteten. 1939 zählte die Innung 29 Mitglieder. Nach dem Krieg, im Jahr 1950, waren es ebenso viele. Bald aber wandten sich viele Spankorbmacher von ihrem Gewerbe ab; es fehlte an Nachwuchs. 1955 hatte die Innung nur noch 14 Mitglieder, 1969 lediglich fünf. 1972 wurde sie aufgelöst.

In den Krisenjahren der Korbindustrie nach dem Ersten Weltkrieg mussten sich die Mistelfelder Spankorbmacher nach weiteren Abnehmern umsehen. Sie fanden solche Kunden: Erfurter Gärtnereien bezogen Blumenkörbe; aus Westfalen wurden Geflügelkörbe, aus Hamburg, Bremerhaven und Westermünde Fischkörbe bestellt. Typische Produkte waren ferner Präsentkörbe, die oft im Satz geliefert wurden. Kunden saßen ferner in den Niederlanden, in der Schweiz und in Frankreich. Die erzgebirgischen Spankorbmacher zeichneten sich dadurch aus, dass sie das Holz nach Jahresringen aufspalteten; diese Technik wurde bis nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Mistelfeld angewandt. Seit 1947 wurde in Mistelfeld der Span mit Hilfe einer Schälfurniermaschine gefertigt; die zeitaufwendige Handspanherstellung verschwand. Doch selbst diese technische Neuerung verhinderte nicht, dass das Gewerbe nach über einem Jahrhundert aus Mistelfeld weitgehend verschwand. Geblieben ist dank des Straßennamens die Erinnerung an den Begründer der Mistelfelder Spankorbmacherei.