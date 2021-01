Relativ still geworden ist es gegenwärtig wegen der Pandemie um den Kulturverein, obwohl die Gemeinschaft in diesem Jahr eigentlich Grund zum Feiern hätte. Denn seit genau 20 Jahren bereichern die Mitglieder dieses Vereins das kulturelle Geschehen der Gemeinde Altenkunstadt .

Dabei wird der Einwohnerschaft stets eine interessante Vielfalt an Schauspielen, Gesang, tänzerischen Darbietungen und Dichterlesungen geboten, wobei in schöner Regelmäßigkeit auch an die Grundschulkinder gedacht ist, die sich vor allem immer über die Darstellung von bekannten Märchen freuen.

Vor 20 Jahren hatten sich interessierte Gemeindebürger von Altenkunstadt im Rathaussaal der Gemeinde zusammengefunden, denen das kulturelle Geschehen ganz besonders am Herzen lag. Gleich bei der ersten Zusammenkunft bewiesen 21 Gemeindebürger ihre Entschlossenheit und hoben den Kulturverein Altenkunstadt aus der Taufe. Die Gemeinde unterstützte die Gründung nach Kräften, und so war zumindest die finanzielle Grundlage geschaffen, um ein vielseitiges Programm auf die Beine zu stellen.

Möglichst alle Schichten ansprechen

Schon bei der Gründungsversammlung war es allen Beteiligten ein ganz besonderes Anliegen, dass möglichst für eine breite Bevölkerungsschicht ein kulturelles Angebot zusammengestellt werden sollte. Die Erwachsenen sollte dabei genauso Berücksichtigung finden wie die Schulkinder .

Deshalb bestand schon bei der Gründungsversammlung Einigkeit darüber, dass in jedem Jahr auch eine spezielle Veranstaltung für die Kinder dabei sein sollte. Die Grundschulturnhalle bot dafür regelmäßig die Bühne.

Gute Partnerschaften fand die Vorstandschaft mit dem Landestheater von Coburg und dem Fränkischen Theatersommer/Landesbühne Oberfranken mit ihrem Regisseur Jan Burdinski.

Eine ansprechende Kulisse für viele dieser kulturellen Veranstaltungen bot dabei häufig auch der Kulturraum der Alten Synagoge, wo vor allem die Weihnachtsmatinee bald einen ganz besonderen Stellenwert erlangte.

Bei allen Veranstaltungen mit den Künstlern des Landestheaters Coburg in der Weihnachtszeit heißt es inzwischen fast immer: ausverkauft.

In den Sommermonaten bot sich hingegen das Bootshausgelände als Freiluftbühne an. Wenn sich das Wetter von seiner angenehmen Seite zeigte - erinnert sei nur an den Auftritt von Streckenbach & Köhler -, dann bildete die Mainschleife mit ihrer besonderen Umgebung immer einen wundervollen Rahmen.

Lediglich in den vergangenen Wochen kamen die kulturellen Aktivitäten wegen des Lockdowns etwas zum Erliegen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Planungen für das neue Vereinsjahr des Kulturvereins schon auf vollen Touren laufen. Dem Vorstand des Vereins ist es wieder ein besonderes Anliegen, für eine breite Bevölkerungsschicht ein kulturelles Angebot zusammenzustellen. "Kultur in der Synagoge" wird deshalb auch als Devise für das neue Jahr gelten - und bei alledem ist zudem wieder an die Schulkinder gedacht.

Wenn die Temperaturen und die Kontaktbeschränkungen das erlauben, sollen kulturelle Frühschoppen, vielleicht wieder als Open-Air-Veranstaltungen, auf dem Bootshausgelände, stattfinden. Dieser Rahmen war bisher immer von den Besuchern sehr geschätzt wegen der natürlichen Umgebung.

All dies steht aber nach wie vor unter der Prämisse, dass die Pandemie-Situation das alles zulässt.

Die Gründungsmitglieder jedoch sind stolz darauf, was aus den bescheidenen Anfängen heraus und unter den einstigen Zielsetzungen geworden ist: In irgendeiner Form zur Bereicherung des kulturellen Geschehens in der Gemeinde Altenkunstadt wollten sie vor 20 Jahren beitragen. Nun können sie feststellen, dass das gelungen ist und dass diese Gemeinschaft seit zwei Jahrzehnten mit viel Leben erfüllt werden konnte. Dieter Radziej