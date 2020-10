Das Brummen eines Motors dringt durch die Plexiglasscheibe. Ein kurzer Funkspruch: "Ausklinken." Nach einem letzten Ruck dreht die wei-rote Schleppmaschine nach links ab. Zuvor hat sie die doppelsitzige "ASK 21-D-5810" auf etwa 800 Meter Hhe gezogen. Der Motorenlrm verfliegt. Nun ist Petra Zimmermann-Lauer in ihrem Segelflugzeug auf sich allein gestellt. Als die Fluglehrerin Quer- und Seitenruder bedient, dreht das Flugzeug nach rechts und gibt den Blick auf Vierzehnheiligen frei. Die Basilika wirkt, als stnde sie in einer Modellbaulandschaft. Der Zeiger des Variometers schwankt, ist aber meistens im negativen Bereich. "Es zeigt das Steigen und Fallen gegenber der Luft an und ist somit das wichtigste Instrument fr uns", erklrt Gerd-Peter Lauer, der Vereinsvorsitzende des Aeroclubs Lichtenfels . Wenn der Zeiger ber der Null steht, dann nutzt der Flieger den Aufwind.