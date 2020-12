Zu einer Attraktion in der Advents- und Weihnachtszeit hat sich das Anwesen von Susanne und Helmuth Hausdörfer in der Dr.-Gustav-Roßbach-Straße in Lichtenfels gemausert. Seit etwa zehn Jahren schmückt der mittlerweile 73-jährige Hausbesitzer sein Anwesen mit unzähligen beleuchteten Schneemännern, Nikoläusen, Rentieren und Eisbären.

Kindergarten zu Besuch

Vielen Passanten fällt das auffällig geschmückte Haus auf - sie bleiben stehen und lassen die vielen Lichtobjekte auf sich wirken. Wie viele einzelne Figuren und Dekorationsartikel aufgebaut sind, kann man eigentlich nur raten - die Besitzer haben noch nie nachgezählt. Überall in der Hofeinfahrt sowie im Garten bewegt es sich, funkelt oder leuchtet in sämtlichen Farben. Sogar der benachbarte Kindergarten hatte mehrmals dem Anwesen einen Besuch abgestattet. Die Kindergartenkinder seien dabei aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen, erzählt Susanne Hausdörfer. "Wir betreiben den ganzen Aufwand zwar für uns, allerdings freut es einen schon, wenn die Kleinen mit funkelnden Augen vor unserem Zaun stehen." Die Resonanz auf ihren einzigartigen Weihnachtsschmuck sei durchaus positiv, weiß Susanne Hausdörfer.

Bereits Anfang Dezember beginnt in der Dr.-Gustav-Roßbach-Straße 16 die heiße Phase. Zusammen mit seinem Sohn Matthias (50) fängt Helmuth Hausdörfer an, sein Anwesen zu schmücken. Zwei komplette Wochenende investieren die beiden locker, um pünktlich zum ersten Advent Haus und Hof in einem Lichtermeer erstrahlen zu lassen. Natürlich gibt es zwischendurch immer noch mal hier und da was zu verbessern oder zu optimieren.

Am ersten Advent ist es dann so weit. Einige Figuren werden bereits am Nachmittag eingeschaltet, andere wiederum erst mit Einbruch der Dunkelheit. Gegen 21 Uhr allerdings ist der Zauber wieder vorbei, der Strom wird abgeschaltet und die mit Gebläse betriebenen und beleuchteten Figuren fallen in sich zusammen. Nur an Weihnachten und Silvester wird die Beleuchtung bis nach Mitternacht angelassen.

Über die zusätzlichen Stromkosten haben sich Vater und Sohn noch nie großartig Gedanken gemacht. Bei den Anschaffungskosten kommen sicherlich ein paar Tausend Euro zusammen, denn eine Figur startet bei etwa 100 Euro.

Nach Silvester verschwinden die Dekorationsartikel wieder im Haus, um auf ihren Auftritt zur nächsten Adventszeit zu warten. Der Abbau geht sicherlich etwas schneller vonstatten, allerdings sind Vater und Sohn wieder etliche Stunden damit beschäftigt, um alles wieder im Haus zu verstauen.