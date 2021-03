Die Zahl der Infizierten im Landkreis Lichtenfels blieb über längere Zeit relativ konstant - doch innerhalb der letzten Tage stiegen die Zahlen nun wieder an.

Update vom 19.03.2021, 15 Uhr: RKI gibt neue Zahlen bekannt - Schulen dürfen wieder öffnen

Im Landkreis Lichtenfeld sind derzeit 182 Infizierte. Die 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei liegt laut dem RKI bei 94.3. Bis zum 18. März wurden 2021 insgesamt 12.075 Impfungen vorgenommen.

Die aktuelle Zahl der Coronavirus-Infizierten insgesamt (Stand 19.03.2021, 10 Uhr)beträgt im Landkreis Lichtenfels 2453. Davon sind 42 von der britischen Mutation betroffen. Die Zahl der Genesenen beläuft sich auf 2210. Aktuell leiden 182 an einer aktiven Erkrankung. Die Zahl der Verstorbenen beträgt 61.

Im Einzelnen weisen die elf Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis folgende Zahl an aktuell noch COVID-19-Erkrankten auf:

Altenkunstadt: 27

Bad Staffelstein 30

Burgkunstadt: 21

Ebensfeld: 11

Hochstadt am Main: 9

Lichtenfels: 30

Marktgraiz: 1

Marktzeuln: 2

Michelau: 7

Redwitz: 5

Weismain: 39

Ab Montag, 22. März 2021, bis einschließlich Sonntag, 28. März 2021, gilt daher folgende Regelung:

In den Schulen findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt. Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen können nur öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb).

„Der RKI-Wert liegt am heutigen Freitag zwar mit 94,3 unter 100. Vorsorglich möchten wir aber darauf hinweisen, dass in den kommenden Tagen noch über 200 Test-Ergebnisse eingehen werden“, erläutert Landrat Christian Meißner. „Sollten die Test-Ergebnisse eine erhebliche Positivrate aufweisen, könnten ggf. wieder einschränkendere Maßnahmen erforderlich werden. Wir werden die Lage genau im Blick haben“, stellt Landrat Christian Meißner heraus.

Rein statistisch haben 12,39 Prozent der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung und 5,69 Prozent eine Zweitimpfung erhalten. Die Kliniken erhalten vom Landkreis Lichtenfels Impfstoff, den sie an ihr Personal selbst verimpfen. Diese Anzahl ist in der Tabelle ebenfalls berücksichtigt. Die Impfung mit AstraZeneca wurde ab dem 15. März 2021 ausgesetzt. Ab Samstag, 20.03.2021 wird im Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels wieder mit AstraZeneca geimpft.

Update vom 15.03.2021, 13.30 Uhr: Corona-Maßnahmen im Landkreis Lichtenfels wieder verschärft

Laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Lichtenfels am Montag (15.03.2021) bei 107,8 - und damit bereits mehr als drei Tage in Folge über dem bundesweit festgelegten Schwellenwert von 100. Wie das Landratsamt mitteilte, werden daher ab Dienstag (16.03.2021), 0.00 Uhr, die Corona-Regeln gemäß dem Bayerischen Infektionsschutzgesetz erneut verschärft.

Im Prinzip gelten wieder die Maßnahmen, die vor dem 8. März gegolten hatten. Im Folgenden finden Sie die Vorschriften im Überblick:

Kontaktbeschränkung: Im öffentlichen wie privaten Raum sind nur noch Treffen mit dem eigenen Haushalt sowie einer weiteren Person erlaubt.

Im öffentlichen wie privaten Raum sind nur noch Treffen mit dem eigenen Haushalt sowie einer weiteren Person erlaubt. Sport: Mannschafts-Sport ist ab Dienstag wieder verboten, nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen darf noch ausgeübt werden.

Mannschafts-Sport ist ab Dienstag wieder verboten, nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen darf noch ausgeübt werden. Geschäfte: Alle Läden und Dienstleistungsbetriebe müssen wieder schließen. Ausnahmen bleiben die Geschäfte, die als notwendig für den alltäglichen Bedarf eingstuft werden, zum Beispiel Supermärkte, Apotheken, Dorgerien, Tankstellen, Garten- und Baumärkte oder Buchhandlungen. Eine vollständige Liste finden Sie auf der Webseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums.

Alle Läden und Dienstleistungsbetriebe müssen wieder schließen. Ausnahmen bleiben die Geschäfte, die als notwendig für den alltäglichen Bedarf eingstuft werden, zum Beispiel Supermärkte, Apotheken, Dorgerien, Tankstellen, Garten- und Baumärkte oder Buchhandlungen. Eine vollständige Liste finden Sie auf der Webseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Schulische Angebote: Ausgenommen von Erste-Hilfe-Kursen und der Ausbildung von Feuerwehr, Rettungsdienst oder des Technischen Hilfswerkes dürfen keine Angebote zur Aus- und Fortbildung in Präsenzform stattfinden. Gleiches gilt für Angebote der Erwachsenenbildung und Instrumental- oder Gesangsunterricht. Schulen und Kitas bleiben, wie am Freitag (12.03.2021) beschlossen wurde, ebenfalls geschlossen. Es findet wieder Distanzunterricht für alle Schüler statt.

Ausgenommen von Erste-Hilfe-Kursen und der Ausbildung von Feuerwehr, Rettungsdienst oder des Technischen Hilfswerkes dürfen keine Angebote zur Aus- und Fortbildung in Präsenzform stattfinden. Gleiches gilt für Angebote der Erwachsenenbildung und Instrumental- oder Gesangsunterricht. Schulen und Kitas bleiben, wie am Freitag (12.03.2021) beschlossen wurde, ebenfalls geschlossen. Es findet wieder Distanzunterricht für alle Schüler statt. Kultur: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Denkmäler, botanische Gärten und Zoos müssen wieder schließen.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Denkmäler, botanische Gärten und Zoos müssen wieder schließen. Ausgangssperre: Zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung nur mir triftigem Grund erlaubt.

Des Weiteren verkündet das Landratsamt, dass Friseure sowie Studios für Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege ihre Dienstleistungen weiter anbieten dürfen. Das Personal muss eine medizinische Gesichts-Maske tragen und Termine vergeben.

Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden nicht vermieden werden kann, wie beispielsweise Massagepraxen, Tattoo-Studios oder ähnliche Betriebe, sind untersagt.

Für Angestellte in Altenheimen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen gilt ab Dienstag zudem eine Testpflicht. Sie müssen sich an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche auf Corona testen lassen.

Die neuen Regeln gelten solange, bis der Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschreitet.

Update vom 12.03.2021, 15.25 Uhr: 7-Tage-Inzidenz bei 104,8 - Schulen und Kitas in der kommenden Woche geschlossen

Schulen und Kitas in Landkreis Lichtenfels bleiben in der kommenden Woche (15. bis 19. März 2021) geschlossen. Das teilt das Landratsamt am Freitag (12. März 2021) mit. „Die aktuellen Regelungen der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, legen fest, dass wir auf Grundlage des Inzidenzwertes am Freitag entscheiden müssen, ob die Schulen und Kitas in der gesamten darauffolgenden Woche geschlossen sind", informierte Landrat Christian Meißner am Freitag (12. März 2021). „Unsere 7-Tage-Inzidenz liegt heute, Freitag, bei 104,8. Wir haben somit die 100er-Inzidenz überschritten. Das hat zur Folge, dass die Schulen und Kitas, nach den drei Wochen, die Sie jetzt geöffnet waren, leider wieder geschlossen sind – zunächst für die gesamte nächste Woche. Die Notbetreuung ist aber je nach Einrichtung sichergestellt“, so der Landrat weiter. „Am kommenden Freitag werden wir anhand des Inzidenzwertes wieder entscheiden, was für die Schulen und Kitas in der Folgewoche gilt.“

Der am Freitag erreichte Inzidenzwert „über 100“, habe aktuell keinerlei Auswirkungen auf die anderen Maßnahmen. Erst wenn der Landkreis Lichtenfels an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, greifen die strengeren Regelungen. Dies veröffentlicht der Landkreis Lichtenfels über eine Bekanntmachung. Erst am nächsten Tag greifen dann diese Regelungen. Sollte der Landkreis drei Tage in Folge wieder unter 100 liegen, wird dies auch wieder über eine Bekanntmachung des Landkreises Lichtenfels erfolgen. Am darauffolgenden Tag würden dann die Lockerungen wieder eintreten.

Bei den Schulen und Kitas werde - abweichend von den genannten Regelungen – für die gesamte kommende Woche entscheiden, anhand des Inzidenzwertes am Freitag.

Aktuelle Corona-Zahlen des Landkreises Lichtenfels

Nach Angaben des Landratsamts sind derzeit 171 Menschen im Landkreis Lichtenfels mit dem Coronavirus infiziert.

Im Einzelnen weisen die elf Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis folgende Zahl an aktuell noch COVID-19-Erkrankten auf:

Altenkunstadt: 27

Bad Staffelstein: 38

Burgkunstadt: 16

Ebensfeld: 15

Hochstadt a. Main: 1

Lichtenfels: 28

Marktgraitz: 0

Marktzeuln: 2

Michelau: 3

Redwitz: 2

Weismain: 39

Insgesamt 10.301 Impfungen vorgenommen

Wie das Landratsamt weiter informiert, wurden bisher 10.301 Corona-Impfungen vorgenommen (Stand: 11. März 2021). Davon 8716 mit dem Impfstoff von Biontech und 1585 mit AstraZeneca. Damit haben rein statistisch 9,91 Prozent der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung und 5,52 Prozent eine Zweitimpfung erhalten, so das Landratsamt weiter. Die Kliniken erhalten vom Landkreis Lichtenfels Impfstoff, den sie an ihr Personal selbst verimpfen.

Von den ca. 4800 Menschen, die im Landkreis Lichtenfels über 80 Jahre alt sind, erhielten bereits 2631 (54,8 %) eine Erstimpfung und 1370 (28,5%) eine Zweitimpfung. Aktuell stehen noch 432 über 80-jährige auf der Warteliste. Bei knapp 1800 Erstimpfungen pro Woche wäre es somit möglich, dass im Laufe der nächsten Woche alle impfwilligen Menschen, die älter als 80 Jahre sind, eine Erstimpfung erhalten könnten. Die Quote zur Impfbereitschaft bei den über 80-Jährigen liegt im Landkreis Lichtenfels bei 63,8 %.

Neben den über-80-jährigen sind nur noch wenige angemeldete Personen in der Stufe mit der höchsten Priorität, die dann in der nächsten Woche abgeschlossen werden könnte und mit der Stufe 2 begonnen wird. Insgesamt stehen derzeit 12.928 Impfwillige noch auf der Warteliste.

Update vom 02.03.2021, 14.40 Uhr: Schulen und Kitas bleiben am Mittwoch geöffnet

Die Schulen, Kitas sowie weitere Einrichtungen der Aus- und Fortbildung etc. im Landkreis Lichtenfels bleiben zunächst auch am Mittwoch, 3. März 2021, geöffnet. Das Landratsamt entscheidet am Mittwochvormittag erneut anhand der vorliegenden aktuellen Infektionszahlen, ob für den Donnerstag anders entschieden werden muss.

„Wir haben uns auch heute dazu entschlossen, am morgigen Mittwoch Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet zu lassen. Die Grundschule in Altenkunstadt bleibt allerdings für die gesamte Woche geschlossen. Wir werden das Infektionsgeschehen aber genau beobachten, analysieren und täglich neu bewerten“, fasst Landrat Christian Meißner den Beschluss vom Dienstag in der Führungsgruppe Katastrophenschutz zusammen.

Er richtet zudem einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten, denn auch im Landkreis Lichtenfels ist die mutierte Virus-Variante aus Großbritannien auf dem Vormarsch.

Update vom 01.03.2021, 11.58 Uhr: Indizenz weiterhin hoch - Schulen und Kitas bleiben aber vorerst offen

Trotz angespannter Infektionslage im Raum Lichtenfels bleiben die Schulen, Kitas sowie weitere Einrichtungen der Aus- und Fortbildung zunächst auch am Dienstag (02.03.2021) geöffnet. Das Landratsamt entscheidet am Dienstagvormittag erneut anhand der vorliegenden aktuellen Infektionszahlen, ob für Mittwoch anders entschieden werden muss, teilte die Behörde am Montag mit. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Lichtenfels betrug am Montag laut Robert Koch-Institut 112,3. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag zwar leicht gesunken (125,8 am Sonntag) aber immer noch recht hoch.

„Wir sind ein kleiner Landkreis, wo wenige Neuinfektionen einen großen Einfluss auf die Inzidenz haben. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, am morgigen Dienstag Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet zu lassen. Wir werden das Infektionsgeschehen aber genau beobachten, analysieren und täglich neu bewerten. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Die Grundschule in Altenkunstadt bleibt ab morgen geschlossen“, fasst Landrat Christian Meißner den Beschluss in der Führungsgruppe Katastrophenschutz zusammen.

Er richtet zudem einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten, denn auch im Landkreis ist die mutierte Virus-Variante aus Großbritannien auf dem Vormarsch. „Wir haben eben keine isoliert zu betrachteten Ausbruchgeschehen. In allen Kommunen im Landkreis steigen die Zahlen. Eines möchte ich aber deutlich machen: Wir haben kein Ausbruchgeschehen in der Gemeinschaftsunterkunft in Weismain.“ erläutert Landrat Meißner die aktuelle Lage.

Update vom 27.02.2021, 10.49 Uhr: Nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Lichtenfels ab Sonntag

Im Landkreis Lichtenfels gilt ab Sonntag (28. Februar 2021) eine nächtliche Ausgangssperre, das teilt das Landratsamt mit. Der Grund: Am heutigen Samstag (27. Februar 2021) wurde im Landkreis Lichtenfels der Inzidenzwert von 100 überschritten.

Gem. § 3 Satz 1 der 11. BayIfSMV gilt ab dem 28.02.2021, 0 Uhr, im gesamten Landkreis Lichtenfels eine Ausgangssperre. Während der Ausgangssperre ist in der Zeit von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt (nächtliche Ausgangssperre), es sei denn, dies ist begründet aufgrund

eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen, die Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten

oder unaufschiebbarer Ausbildungszwecke, der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger, der Begleitung Sterbender, von Handlungen zur Versorgung von Tieren oder von ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen.

Die Bekanntmachung erfolgt auf Grundlage § 3 Satz 2 der 11. BayIfSMV. Erst soweit an sieben aufeinander folgenden Tagen der Inzidenzwert von 100 unterschritten wird, entfällt die Ausgangssperre wieder. Die Aufhebung wird der Landkreis Lichtenfels ebenfalls veröffentlichen.

Landkreis Lichtenfels: Hinweis zu den Schulen und Kitas

In der zurückliegenden Woche verzeichnet der Landkreis Lichtenfels wieder einen Anstieg der 7-Tage-Inzidenzwerte: Vom 22. bis 25. Februar 2021 sind insgesamt 46 neue Infektions-Fälle hinzugekommen.

Um Schulen, Kitas sowie weiteren Einrichtungen der Aus- und Fortbildung etc. Planungssicherheit zu geben, hat die Landkreisverwaltung beschlossen, dass für Montag, 1. März 2021, keine Schließung festgelegt wird. Die Einrichtungen dürfen am Montag (1. März 2021) definitiv öffnen, obwohl der Inzidenzwert von 100 am Wochenende überschritten wurde. Die Landkreisverwaltung wird erst am Montag, 1. März 2021, entscheiden, wie es am Dienstag, 2. März 2021, für Kitas und Schulen weitergehen wird.

