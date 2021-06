Um in Zukunft keine Impfdosen mehr zu verschwenden, gibt es im Landkreis Lichtenfels jetzt eine sogenannte "Hop-on-Liste". Impfwillige können so einen spontanen Termin ergattern.

Update vom 25.06.2021, 11.25 Uhr: "Hop-on-Liste" für spontane Impftermine

Der Landkreis Lichtenfels möchte auch in Zukunft so wenig Impfdosen wie möglich am Ende eines Tages entsorgen müssen. Deswegen gibt es jetzt eine sogenannte "Hop-on-Liste". Impfwillige können sich eintragen lassen und spontane Termine für die Corona-Impfung im Impfzentrum ergattern. Um einen Platz auf der Liste zu bekommen, muss man das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich auf der Homepage des Landkreises Lichtenfels dafür anmelden.

Das sind die Voraussetzungen für einen Listen-Platz:

Die Impfungen erfolgen zwischen 15 und 19 Uhr. Sie sollten daher in diesem Zeit-Fenster immer telefonisch erreichbar sein und innerhalb von 30 Minuten ins Impfzentrum kommen können.

Sie sind im Online-Impfportal des Freistaates Bayern (BayIMCO) registriert.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie mit dem Impfstoff geimpft werden, der an diesem Tag vorrätig ist.

Sie waren in den letzten 6 Monaten nicht mit Corona infiziert.

Sie hatten in den letzten 2 Wochen keine andere Impfung erhalten.

Update vom 24.06.2021, 12.30 Uhr: Inzidenz steigt wieder an - Ausbruchsgeschehen in Firma

Die Inzidenz in Lichtenfels ist aktuell mit 32,9 die höchste in Franken und die zweithöchste in Deutschland. In Deutschland ist nur Zweibrücken mit einer Inzidenz von 38 höher.

Die Inzidenz in Lichtenfels ist in den letzten Tagen auch immer weiter gestiegen. So betrug sie am Mittwoch (23.06.2021) 31, am Dienstag, Montag und Sonntag 21 und am Samstag 18.

Der Pressesprecher des Landratsamts Lichtenfels Andreas Grosch teilt mit, dass es ein Ausbruchsgeschehen in einer Firma im westlichen Landkreis gab. Aktuell sind 10 Mitarbeiter positiv. Davon sind 3 aus anderen Landkreisen. Von den 7 aus dem Landkreis Lichtenfels sind weitere 5 Angehörige positiv auf Corona getestet.

Damit entfallen 12 Fälle seit 16.06. auf dieses Ausbruchsgeschehen. Es erfolgte bereits eine Reihentestung in der Firma. Auch werden beziehungsweise wurden alle Kontaktpersonen mittels PCR-Test abgestrichen. 16 Tests waren negativ. 50 Testergebnisse stehen noch aus.

Update vom 08.06.2021, 14 Uhr: Aktuelle Lockerungen in Lichtenfels

Dank der stabilen Inzidenzlage hat auch in Lichtenfels wieder Gastronomie und Geschäftswelt geöffnet und man kann dort ohne Test einkaufen und auch im Innenbereich wieder Speisen und Getränke genießen. "Unterstützen Sie nach den langen pandemiebedingten Schließungen den örtlichen Handel und die Gastronomie vor Ort. Denn der lokale stationäre Handel trägt maßgeblich zur Funktionsvielfalt und Attraktivität der Stadt bei – diese gilt es zu erhalten", so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) zur neu erlangten Freiheit für Gastronomie und Handel: „Ich freue mich sehr, dass die aktuellen Inzidenzen normales Einkaufen ohne Test und Gastronomie wieder ermöglichen. Bitte unterstützen Sie deshalb die Einzelhändler und die örtlichen Gastronomen und Dienstleister – ganz nach dem Motto `Hier bin ich daheim, hier kauf ich ein‘.“ Auch Citymanager Steffen Hofmann fordert die Bürger zum Shoppen gehen auf: „Ich hoffe, dass viele Lichtenfelserinnen und Lichtenfelser die Einkaufs- und Gastronomieangebote in Lichtenfels nutzen und so einen Beitrag für ein lebendiges Lichtenfels leisten.“

Da die Fläche unter dem breiten Torbogen am unteren Tor aktuell gastronomisch genutzt werde, bittet die Stadtverwaltung darum, die kleinere Passage am unteren Tor als Durchgang zu nutzen. Alle Radfahrer werden gebeten, dort abzusteigen und das Rad durch die Passage hindurch zu schieben. Ein kurzes Video zum Thema Öffnungen mit Bürgermeister Andreas Hügerich gibt es auf der städtischen Internetseite www.lichtenfels.de/meinvideo zu sehen.

Update vom 04.06.2021, 16 Uhr: Inzidenz stabil unter 50 - weitere Lockerungen für Lichtenfels

Die Inzidenz in Lichtenfels beträgt heute 12 und ist damit im Vergleich zum Vortag stark gesunken (46). Da die Inzidenz in Lichtenfels stabil unter 50 ist, kann es weitere Lockerungen geben.

Ab dem 5. Juni gelten die folgenden Regelungen für Lichtenfels: Das sind die Regeln bei einer Inzidenz bis 50

Ab Montag gilt dann die neue Verordnung: Bayern beschließt umfangreiche Lockerungen ab Montag - alle Neuerungen im Überblick

Update vom 28.05.2021, 15.00 Uhr: Ab Samstag umfangreiche Lockerungen - Landrat dennoch "fassungslos" über neues Ausbruchsgeschehen

Am Freitag (28. Mai 2021) liegt die Inzidenz des Landkreises Lichtenfels bei 67. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 47 und im Allgemeinen war der Wert des Landkreises seit etwa einer Woche auf Sinkflug.

Die plötzliche Kehrtwende der Inzidenz macht auch Landrat Christian Meißner nach eigener Aussage "fasslungslos". Er erklärt in einer Pressemitteilung: "Am Donnerstag, 27. Mai 2021, wurden dem Gesundheitsamt 23 neue Fälle gemeldet. Auch mich hat diese Info fassungslos gemacht. Die Fallanalyse zeigt, dass zwölf Fälle auf eine einzige Familie zurückzuführen sind. Die anderen elf Fälle verteilen sich auf mehrere Familien quer durch den Landkreis. Allerdings sind nun auch wieder mehrere Firmen durch die Kontaktdatenermittlung betroffen. Ich hoffe, dass es hier nicht zu neuen größeren Ausbruchgeschehen gekommen ist. Dies werden die kommenden Tage zeigen."

Die gute Nachricht ist allerdings, dass ab Samstag (29. Mai 2021) dennoch umfassend gelockert werden kann, da die Inzidenz beständig unter dem Schwellenwert von 100 liegt. Demnach treten folgende Maßnahmen in Kraft:

Kontaktbeschränkungen: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands gestattet, solange dabei die Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht.

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands gestattet, solange dabei die Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre entfällt.

Die nächtliche Ausgangssperre entfällt. Sport: Im Bereich der Sportausübung und der praktischen Sportausbildung ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen sowie zusätzlich unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel wird unter der Voraussetzung zugelassen, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen negativen Testnachweis verfügen, ferner unter freiem Himmel in Gruppen bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Testnachweis verfügen oder auch in Fitnessstudios unter der Voraussetzung der vorherigen Terminbuchung sowie, dass alle Kunden über einen Testnachweis verfügen oder die Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen unter der Voraussetzung, dass Zuschauerinnen und Zuschauer über einen Testnachweis verfügen.

Im Bereich der Sportausübung und der praktischen Sportausbildung ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen sowie zusätzlich unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel wird unter der Voraussetzung zugelassen, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen negativen Testnachweis verfügen, ferner unter freiem Himmel in Gruppen bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Testnachweis verfügen oder auch in Fitnessstudios unter der Voraussetzung der vorherigen Terminbuchung sowie, dass alle Kunden über einen Testnachweis verfügen oder die Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen unter der Voraussetzung, dass Zuschauerinnen und Zuschauer über einen Testnachweis verfügen. Freizeiteinrichtungen: Der Betrieb und die Nutzung von Fitnessstudios sind unter freiem Himmel und nur für kontaktfreie Sportausübung und Sportausbildung erlaubt.

Der Betrieb und die Nutzung von Fitnessstudios sind unter freiem Himmel und nur für kontaktfreie Sportausübung und Sportausbildung erlaubt. Handel: Der Betreiber von zulässigerweise geöffneten Ladengeschäften mit Kundenver-kehr hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 10 qm für die ersten 800 qm der Verkaufsfläche sowie zusätzlich je ein Kunde je 20 qm für den 800 qm übersteigenden Teil der Verkaufsfläche.Die übrigen Ladengeschäfte können für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum öffnen. Neben den einzuhaltenden Hygienestandards darf die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher als ein Kunde je 40 qm der Verkaufsfläche sein. Die Kontaktdaten sind vom Betreiber zu erheben. Nicht mehr notwendig ist hier die Vorlage eines negativen Testergebnisses.Die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine kör-perliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist unter Einhaltung der Hygienestandards und vorheriger Terminreservierung zulässig. Der Dienstleister hat die Kontaktdaten der Kunden nach Maßgabe des § 2 der 12. BayIfSMV zu erheben.

Der Betreiber von zulässigerweise geöffneten Ladengeschäften mit Kundenver-kehr hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 10 qm für die ersten 800 qm der Verkaufsfläche sowie zusätzlich je ein Kunde je 20 qm für den 800 qm übersteigenden Teil der Verkaufsfläche.Die übrigen Ladengeschäfte können für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum öffnen. Neben den einzuhaltenden Hygienestandards darf die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher als ein Kunde je 40 qm der Verkaufsfläche sein. Die Kontaktdaten sind vom Betreiber zu erheben. Nicht mehr notwendig ist hier die Vorlage eines negativen Testergebnisses.Die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine kör-perliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist unter Einhaltung der Hygienestandards und vorheriger Terminreservierung zulässig. Der Dienstleister hat die Kontaktdaten der Kunden nach Maßgabe des § 2 der 12. BayIfSMV zu erheben. Gastronomie: Die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken ist auch zwischen 22 und 5 Uhr erlaubt.

Die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken ist auch zwischen 22 und 5 Uhr erlaubt. Außengastronomie: Die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung wird gestattet. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich. Hierfür maßgeblich ist das jeweils gültige Rahmenkonzept des zuständigen Ministeriums, derzeit das Rahmenkonzept Gastronomie, BayMBl 2021, Nr. 311.

Die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung wird gestattet. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich. Hierfür maßgeblich ist das jeweils gültige Rahmenkonzept des zuständigen Ministeriums, derzeit das Rahmenkonzept Gastronomie, BayMBl 2021, Nr. 311. Übernachtungsangebote: Zugelassen sind Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken; zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebots ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungs-gästen; Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen.

Zugelassen sind Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken; zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebots ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungs-gästen; Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen. Tourismus: Der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristischer Bahnverkehr, touristischer Reisebusverkehr sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ist unter der Voraussetzung eines Testnachweises für Kunden zugelassen.

Der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristischer Bahnverkehr, touristischer Reisebusverkehr sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ist unter der Voraussetzung eines Testnachweises für Kunden zugelassen. Freibäder: Die Öffnung von Freibädern für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis und vorheriger Terminbuchung ist zugelassen.

Die Öffnung von Freibädern für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis und vorheriger Terminbuchung ist zugelassen. Schulen: Unter den Voraussetzungen des § 18 Abs. 4 der 12. BayIfSMV findet (nach den Pfingstferien) Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt.

Unter den Voraussetzungen des § 18 Abs. 4 der 12. BayIfSMV findet (nach den Pfingstferien) Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt. Kindertagesbetreuung: Die Öffnung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder ist erlaubt, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb).

Die Öffnung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder ist erlaubt, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb). Außerschulische Bildung, Musikunterricht: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Angebote der Er-wachsenenbildung nach dem Bayer. Erwachsenenbildungsfördergesetz und ver-gleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote sind in Präsenzform zulässig, wenn zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt wird und die weiteren Hygienemaßnahmen gem. § 20 Abs. 1 der 12. BayIfSMV beachtet werden.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Angebote der Er-wachsenenbildung nach dem Bayer. Erwachsenenbildungsfördergesetz und ver-gleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote sind in Präsenzform zulässig, wenn zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt wird und die weiteren Hygienemaßnahmen gem. § 20 Abs. 1 der 12. BayIfSMV beachtet werden. Kulturstätten: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayer. Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten können für Besucher nur nach vorheriger Terminbuchung unter den Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a) – d) der 12. BayIfSMV öffnen.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayer. Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten können für Besucher nur nach vorheriger Terminbuchung unter den Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a) – d) der 12. BayIfSMV öffnen. Theater, Konzerte, Kinos, Opern-Häuser: Die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher mit Testnachweis, ferner die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 der 12. BayIfSMV unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis wird zugelassen.

Update vom 19.05.2021, 10.30 Uhr: "Click & Meet" ab Donnerstag im Kreis Lichtenfels

Aufgrund der 7-Tage-Inzidenz, die laut Angaben des Robert Koch-Instituts seit Dienstag (18. Mai 2021) im Landkreis Lichtenfels den fünften Tag unter 150 liegt, können ab Donnerstag (20. Mai 2021) Lockerungen in Kraft treten.

Wie Landrat Christian Meißner in einer aktuellen Pressemitteilung verkündet, handelt es sich bei den Lockerungen um "Click & Meet" mit Termin und negativem Test im Einzelhandel. Für den Einzelhandel bedeutet das:

"Neben den einzuhaltenden Hygienestandards darf die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher als ein Kunde je 40 Quadratmeter der Verkaufsfläche sein. Die Kontaktdaten sind vom Betreiber zu erheben. Weiterhin dürfen Kunden nur eingelassen werden, wenn sie ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nachweisen", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.Vom Erfordernis der Vorlage eines negativen Testergebnisses sind Personen ausgenommen, die vollständig geimpft bzw. genesen sind.

Der Landrat erläutert weiter: "Noch liegen wir leider beim 7-Tage-Inzidenz-Wert nicht unter 100, sodass vor den Pfingstferien weder die zusätzlichen Klassen der weiterführenden Schulen, noch die Kitas wieder öffnen dürfen. Es bleibt diese Woche für die Kitas und Schulen bei den Regelungen der vergangenen Woche. Auch weitere Öffnungen sind derzeit davon abhängig, dass wir mindestens fünf Tage in Folge unter 100 bleiben."

Vorschaubild: © Michael Kappeler/dpa