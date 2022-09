Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich am Dienstag (20. September 2022) gegen 17 Uhr an der Ampelanlage an der Straße der Residenzen/Bahnhofstraße in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) ereignet.

Ein 59-jähriger Fahrer stand mit seinem blauen BMW auf der Abbiegespur Richtung Bahnhof und hatte Rotlicht, als zu dieser Zeit ein Lkw rechts an ihm vorbeifuhr. Während der Lkw-Fahrer das Auto passierte, zersprang aus unerklärlicher Ursache die Heckscheibe des BMW und verursachte einen Sachschaden von circa 3500 Euro. So berichtet es die Polizeiinspektion Lichtenfels.

Burgkunstadt: Polizei sucht wichtige Zeugen nach seltsamem Vorfall an Ampel

Der Fahrer des weißen Lkw mit Sattelauflieger fuhr weiter. Hinter dem Auto befand sich ein weiteres Fahrzeug, dessen Insasse vermutlich das Geschehen beobachten konnte.

Dieser und der mögliche Verursacher selbst werden jetzt gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 zu melden.

Vorschaubild: © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild