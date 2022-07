Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, hat ein Mann am frühen Donnerstagmorgen (7. Juli 2022) gegen 3.30 Uhr Flammen am Pavillon vor einer Kneipe in der Straße "Am Bahnhof" in Burgkunstadt bemerkt.

Er alarmierte sofort die Feuerwehr, woraufhin die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren zum Brandort eilten.

Brand in Burgkunstadt: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Sie konnten das Feuer rasch löschen. Obwohl sich die Brandstelle in der Nähe der Gleise befand, bestand keine Gefahr für den Bahnverkehr. Der beim Brand entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Vorschaubild: © Kollinger/pixabay.com