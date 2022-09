Am Mittwochabend (31. August 2022) warf ein 41-Jähriger der Polizeiinspektion Lichtenfels zufolge mit einem Mauerstein das Fenster eines Cafés in der Kulmbacher Straße in Burgkunstadt ein.

Anschließend rannte der aufgebrachte Mann in den Innenraum und schlug einem Gast unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Burgkunstadt: Mann schlägt Gast direkt ins Gesicht

Der 41-Jährige konnte überwältigt und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streife festgehalten werden. Ein Grund für sein Verhalten konnte bislang nicht ermittelt werden.

Er erhält nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

