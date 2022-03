Beim Gassi-Gehen machte eine 36-Jährige am Donnerstag (17.03.2022) gegen 14.00 Uhr am Marktplatz in Burgkunstadt einen kritischen Fund.

Unter einem Laubhaufen fand sie eine Fischhaut, in der sich blaue Kügelchen, möglicherweise Schneckenkorn, befanden. Sie konnte noch verhindern, dass ihr Hund etwas schluckt und entsorgte den Köder anschließend, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels berichtet. Die Frau war sich sicher, dass der Giftköder am Vortag um 17.00 Uhr noch nicht dort lag.

Giftköder aufgetaucht - wer kann Hinweise geben?

Wer Hinweise zur Tat hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 melden.