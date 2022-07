Am Dienstagabend (19. Juli 2022) haben zwei Männer einen Mann auf einem Forstweg in Kaltenreuth (Landkreis Lichtenfels) neben seinem Fahrrad liegend gefunden. Der 43-jährige Radfahrer konnte sich nicht bewegen und schien schwer verletzt zu sein. So berichtet die Polizei.

Die beiden Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst. Der Mann kam vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums zu Fall. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.