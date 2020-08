Bewaffnet und ohne Führerschein: Polizei zieht rasenden Paketboten aus dem Verkehr

Ein 28-jähriger Paketzusteller fuhr in Bad Staffelstein so rasant rückwärts, dass er einen Baum samt Metallumrandung aus dem Boden herausriss und anschließend auf der Umrandung aufsetzte. So berichtet es die Polizei am Montag.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass gegen diesen bereits seit Ende Juni ein Fahrverbot besteht. In seinem Rucksack führte er zudem verbotenerweise ein Einhandmesser mit.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, der Kleintransporter abgeschleppt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Führerschein eingeleitet.