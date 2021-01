Zu einem Verkehrsunfall wurde die Polizei am Freitag kurz nach 21 Uhr gerufen. Zeugen gaben an, dass ein mit zwei Personen besetzter Pkw gegen eine Mauer gefahren sei. Als die Streifenbesatzung eintraf, standen die Fahrzeughalterin und ihr Lebensgefährte neben dem Fahrzeug und empfingen die Polizisten sofort mit wüsten Beschimpfungen. Die 22-jährige Fahrzeughalterin behauptete außerdem, dass sie mit dem Pkw gefahren sei und den Unfall verursacht habe. Eine Zeugin gab jedoch an, dass in Wirklichkeit der 27-jährige Lebensgefährte der Halterin zum Unfallzeitpunkt gefahren sei. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sowohl die 22-Jährige als auch der 27-Jährige waren mit jeweils etwa 1,6 Promille deutlich alkoholisiert. Deswegen mussten sich beide einer Blutentnahme unterziehen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Widerstandshandlungen des Pärchens gegen die Polizeibeamten . Sowohl der Mann als auch die Frau traten nach den Polizisten . Zusätzlich versetzte der Mann einem Polizisten einen Kopfstoß. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Beide Beteiligte müssen sich nun wegen zahlreicher Delikte strafrechtlich verantworten.