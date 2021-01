Bundesweit musste "Ben" nach neun Jahren an der Spitze seinen Platz an Noah abgeben, nicht aber im Landkreis Lichtenfels . Hier war der beliebte Jungen-Vorname auch 2020 der am häufigsten gewählte. Neun Eltern entschieden sich dafür, unter ihnen Eva und Tobias Freitag aus Lichtenfels . Aber mit einer Beliebtheitsskala oder Namensvettern im persönlichen Umfeld hatte das bei ihnen nichts zu tun, wie die Mutter uns auf Nachfrage berichtet. Vielmehr habe der Name für männlichen Nachwuchs schon lange festgestanden. Die Namensfindung für das erstgeborene Töchterchen dauerte dagegen länger. "Wir haben hin und her überlegt, Namenslisten im Internet durchgeschaut." Übereinstimmend für gut befunden wurde schließlich "Ella". Das erste Kind der jungen Familie feierte dieser Tage den zweiten Geburtstag. Ende Juni hatte es ein Brüderchen bekommen - Ben. Dass nun genau diese beiden Vornamen die Statistik des Lichtenfelser Standesamtes für das abgelaufene Jahr anführen, ist purer Zufall, aber Anlass, die Geschwister gemeinsam im Bild zu zeigen.