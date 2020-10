Lichtenfels vor 11 Stunden

Sexuelle Belästigung

Bedienung hört ungewöhnliches Stöhnen: Mann sitzt in Café in Franken und onaniert unter dem Tisch

Ein 63 Jahre alter Mann ist in einem Café in Oberfranken durch "ungewöhnliches Stöhnen" aufgefallen. Er beobachtete die junge Bedienung ununterbrochen. Eine Zeugin sah, was der Mann unter dem Tisch machte.