Bad Staffelstein vor 29 Minuten

Verkehrskontrolle

Weil er Schlangenlinien fuhr - Polizei hält Radfahrer (55) mit über zwei Promille an

Der Polizei ist es am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer in Bad Staffelstein aufgefallen, da er in Schlangenlinien gefahren war. Bei dem 55-Jährigen handelte es sich nicht um einen Unbekannten.