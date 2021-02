Bei der routinemäßig vorgenommenen Trinkwasseruntersuchung im Kreis Lichtenfels sind im Trinkwasser bakteriologische Verunreinigungen festgestellt worden.

In den Bad Staffelsteiner Stadtteilen Loffeld und Stublang darf das Leitungswasser ab sofort nur noch in abgekochtem Zustand verwendet werden. Die Abkochanordnung gilt bis zum Vorliegen einwandfreier bakteriologischer Untersuchungsergebnisse. Weitere Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Stadtverwaltung Bad Staffelstein ist informiert, heißt es in einer Mitteilung der Landratsamtes am Freitag (12. Februar 2021).