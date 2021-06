Die Bärengasse in Bad Staffelstein wird auf Höhe der Anwesen Bärengasse 2 und 3 direkt nach dem Amt für Landwirtschaft in der Zeit vom 07.06.2021 bis 16.06.2021 wegen Arbeiten an der Wasserleitung für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umfahrung ist über die Ringstraße und Kirchgasse möglich. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Staffelstein mit.