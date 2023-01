Kurz vor Weihnachten hat ein Anwohner seinen Nachbarn beim Blick durch ein Fenster leblos in dessen Haus entdeckt. Wie die Polizei am Montag (2. Januar 2023) berichtet, fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Anwesens in Bad Staffelstein noch eine weitere Leiche.

Der Anwohner blickte am 22. Dezember 2022 gegen 12 Uhr durch ein Fenster seines Nachbarn und sah dabei den leblosen Körper des 45-Jährigen. Daraufhin informierte er die Polizei. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Haus des Verstorbenen und entdeckten eine weitere tote Person in der Tiefkühltruhe. "Hierbei handelte es sich um die 70-jährige Mutter des Hausbewohners", heißt es im Bericht der Polizei.

Frau wohl bereits vor einigen Monaten gestorben

Bei beiden Fällen gehen die Ermittler von einer natürlichen Todesursache aus. Nach der Obduktion konnten die Beamten in beiden Fällen jedenfalls eine mögliche Fremdeinwirkung ausschließen, heißt es. "Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Frau bereits vor einigen Monaten eines natürlichen Todes starb", teilt die Polizei weiter mit.

Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 45-Jährige seine Mutter unmittelbar nach ihrem Tod zu Hause aufbewahrte, um deren Sozialleistungen weiter zu erhalten. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen übernommen.