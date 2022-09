Kümmersreuth vor 14 Minuten

Motorrad-Unfall

Kollision mit Lkw: 21-jähriger Motorradfahrer 90 Meter weit "geschleudert" und schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem LKW zusammengeprallt. Der Fahrer blieb schwer verletzt am Straßenrand liegen.