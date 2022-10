In der Nacht zum Montag (24. Oktober 2022) geriet im Bad Staffelsteiner Ortsteil Uetzing eine Scheune in Brand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte zur Brandbekämpfung aus. Zur Ursache ermittelt nun die Kriminalpolizei Coburg, wie die Polizei Oberfranken mitteilte.

Aufmerksame Anwohner wählten den Notruf, als sie in der Nacht auf Montag gegen 1.30 Uhr in der Serkendorfer Straße Flammen in einer Scheune entdeckten. Als Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei am Einsatzort eintrafen, stand das landwirtschaftliche Gebäude bereits in Vollbrand. Die umliegenden Feuerwehren stellten eine Anzahl von über 200 Bediensteten zur Brandbekämpfung und konnten so ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern.

Scheunenbrand mit immensem Sachschaden: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Zwar befanden sich keine Tiere in der Scheune, das eingelagerte Stroh und diverses weiteres Werkzeug und Material konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Die eingesetzten Rettungskräfte mussten zwei der Bewohner aufgrund eines Schocks medizinisch versorgen. Nach einer ersten Einschätzung bewegt sich der entstandene Sachschaden um einen hohen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zur unklaren Brandursache.