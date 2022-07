Vor einem Festzelt in Bad Staffelstein ist am Wochenende ein Streit eskaliert: Am Sonntagmorgen (10. Juli 2022) gegen 4.50 Uhr gerieten mehrere Personen in der Straße "End" in eine Auseinandersetzung.

In deren Verlauf soll ein 18-Jähriger von drei jungen Männern zu Boden gestoßen und dort weiter mit Schlägen attackiert worden sein, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Zudem soll er auch gegen den Kopf getreten worden sein.

Jugendlicher in Bad Staffelstein verprügelt - Täter entkommen

Durch den Übergriff erlitt der junge Lichtenfelser Schürfwunden im Gesicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Im Wochenverlauf führten die Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg zu einem 21-jährigen Tatverdächtigen, ebenfalls aus Lichtenfels. Die beiden anderen Männer gelten weiterhin als unbekannt.

Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die zu besagter Zeit vor dem Festzelt die Auseinandersetzung, beziehungsweise die Männer bei deren Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

