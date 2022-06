Ein Dieb versuchte am Freitagnachmittag (10.06.2022) vier Leberkäsesemmeln aus einem Supermarkt in Bad Staffelstein stehlen. Laut Informationen der Polizeistation Bad Staffelstein, steckte der 44-jährige Täter die vier herzhaften Snacks in seinen Rucksack. An der Kasse zahlte der Mann lediglich ein Getränk bezahlen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter hatte, das Vorgehen des 44-Jährigen beobachtet und hielt ihn nach dem Kassenbereich fest und verständigte die Polizei. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Bernd Schmidt