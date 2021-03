Unfall auf der B289 - Lkw in Baustelle gefahren: Am Dienstagabend hat sich auf der Bundesstraße 289 im Kreis Lichtenfels ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei informiert darüber in einem ersten Pressealarm.

Darin schreibt sie, dass ein Lkw in eine Baustelle gefahren ist. Ein Mensch wurde eingeklemmt. Der Unfall ist auf Höhe des Hochstadter Sees bei Hochstadt am Main passiert.

B289: Lkw fährt in Baustelle - ein Mensch eingeklemmt

Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Bereich mit Behinderungen rechnen. inFranken.de empfiehlt, den Bereich zu umfahren.

