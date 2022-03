Mit einer ungewöhnlichen Betrugsmasche erbeuteten Unbekannte am Donnerstagnachmittag (24. März 2022) von einem 23-Jährigen über tausend Euro in Gutschriftkarten.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen, wie das Polizeirpräsidium Oberfranken mitteilt.

Altenkunstadt: Betrüger erbeuten über tausend Euro in Gutschriftkarten

Telefonisch meldeten sich die Betrüger bei dem jungen Mann und gaben an, vom "International Drug Departement“ mit Sitz in Berlin zu sein. In englischer Sprache warf der "Officer“ dem Mann vor, dass er 240.000 Euro von Mexiko aus nach Kolumbien überwiesen habe. Außerdem gäbe es in Berlin eine Wohnung, die auf seinen Namen angemeldet sei und in der 200 Kilogramm Kokain gefunden worden sei.

Nachdem der 23-Jährige alle Anschuldigungen von sich gewiesen hatte, bekam er erneut einen Anruf mit der Ländervorwahl der Niederlande (+31). Diesmal meldete sich eine Frau, die von den Anschuldigungen wusste und ihm helfen möchte.

Die Betrüger behaupteten, dass sein Geld auf der Bank nicht sicher sei. Die Frau überredete den 23-Jährigen dazu, Google-Play-Karten zu kaufen und ihr die Nummern telefonisch durchzugeben. Nachdem der Mann Gutschriften im Wert von über tausend Euro an die Frau übermittelt hatte, erkannte er letztlich den Betrug.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und warnt vor dieser neuen Betrugsmasche.

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte, dpa