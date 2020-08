Ab ins Zeitungsarchiv: Eine kleine Zeitreise

Fränkischen Tags

Es ist nicht viel Platz, auf dem sich ein ganzes Jahrhundert der Zeitungsgeschichte nachverfolgen lässt. In grünen Metallschränken, die durch Drehkreuze zur Seite bewegt werden können, stehen hunderte Bände, also zu Büchern gebundene Zeitungsausgaben, sortiert nach Jahrgang. Im Keller des Firmengebäudes der Mediengruppe Oberfranken in Bamberg befindet sich das Archiv des. Es fällt nur wenig Tageslicht herein, und es riecht nach vergilbtem Papier. Die Medien sind zwar im Wandel, doch eines hat sich bei allem Fortschritt und aller Digitalisierung noch nicht verändert: Die gedruckte Zeitung besteht weiterhin, im Prinzip wie Mitte des 19. Jahrhunderts, von wann auch die ältesten Ausgaben im Bamberger Keller stammen.