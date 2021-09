Auf der A73 zwischen Lichtenfels und Rödental ist es Montag zu einem Unfall gekommen. Ersten Informationen zufolge hatte ein weißer Wagen einen auf der rechten Spur fahrenden Jaguar übersehen. Der Fahrer des Jaguars wich aus und krachte in die mittlere Schutzplanke und kollidierte außerdem mit einem auf der rechten Spur fahrenden Kleintransporter. Der Kleintransporter prallte in die rechte Leitplanke und kippte um. Der Jaguar prallte im Verlauf des Unfalls mit einem weiteren Fahrzeug. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich und war nicht am Unfallort anzutreffen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.