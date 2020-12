Auto überfährt Weihnachtsbaum auf A73 in Oberfranken: Ein 58 Jahre alter Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag (17.12.2020) auf der A73 von einem Christbaum auf der Fahrbahn überrascht. Wie die Verkehrspolizei Coburg mitteilte, lag die Tanne zwischen den Anschlussstellen Lichtenfels-Mitte und Lichtenfels-Nord mitten auf der rechten Spur.

Das Auto rollte über den Baum und wurde dabei sowohl an der Fahrzeugfront, als auch am Unterboden beschädigt. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf etwa 3.000 Euro.

Christbaum auf A73 verloren: Wer kann Hinweise geben?

Es wird vermutet, dass jemand aus dem Raum Coburg oder Lichtenfels den Weihnachtsbaum auf dem Dach oder der Ladefläche transportiert und verloren hat. Wer also am Donnerstagabend ohne seinen gekauften oder geschlagenen Christbaum Zuhause angekommen ist, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Coburg zu melden. Jegliche Hinweise zu dem Vorfall können unter der Telefonnummer 09561/645-210 an die Beamten weitergegeben werden.