Am Dienstagmittag (29. März 2022) ist eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lichtenfels zu einem verunfallten Rollerfahrer in die Bahnhofsstraße in Lichtenfels gerufen worden. Der Fahrer war beim Abbiegen auf einen Parkplatz von seinem Roller gestürzt. Der Grund dafür war schnell ersichtlich: Der 49-Jährige war betrunken und wies einen Atemalkoholwert von knapp 3 Promille auf.

Zudem hatte er eine geringe Menge Haschisch dabei. Zur Blutentnahme wurde der Mann ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Redwitz keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.