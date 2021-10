47-jähriger Mann aus Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels vermisst: Am Montagvormittag (18 Oktober 2021) meldeten die Angehörigen den 47-jährigen Michael Pauler als vermisst. Zuletzt hielt sich der Vermisste mit einem Wohnmobil in Schweden auf.

Der vermisste Mann verließ am 14. September 2021 seinen Wohnort, um mit einem angemieteten VW-Bus in Richtung Schweden aufzubrechen. Seit dem 16. September 2021 konnte seine Familie keinen Kontakt mehr zu dem Vermissten herstellen.

Wer hat den 47-jährigen Mann gesehen?

Der Vermisste gab am 11. Oktober 2021 weder wie vereinbart das Fahrzeug an die Mietwagenfirma in Bamberg zurück noch erschien er auf seiner Arbeitsstelle. Diese Umstände und der unbekannte Aufenthaltsort des Vermissten beschäftigen jetzt die ermittelnden Polizeikräfte aus Lichtenfels. Die schwedische Polizei ist ebenfalls bereits informiert.

Weitere Erkennungszeichen des Vermissten:

zirka 160 Zentimeter groß

70 bis 75 Kilogramm schwer

kurze, grau melierte Haare

Der Vermisste 47-Jährige war zuletzt mit einem Mietwagen in Schweden

Der Mietwagen des Vermissten ist ein Wohnmobil der Marke Volkswagen, Typ T6 "California Beach" in der Farbe Weiß. Das amtliche Kennzeichen ist BA-S661.

47-Jähriger aus Burgkunstadt vermisst - mit Van unterwegs nach Schweden Ein 47-Jähriger aus Burgkunstadt wird aktuell vermisst. Zuletzt hielt er sich mit einem Wohnmobil in Schweden auf. Polizeipräsidium Oberfranken

Falls der Vermisste gesehen werden sollte, bittet die Polizei darum, bei dem Mann zu bleiben und die Polizei Lichtenfels über die Telefonnummer 09571/95200 oder die 110 zu verständigen.