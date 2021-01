Zum wiederholten Male wurde eine 35-Jährige sowohl am Freitag als auch am Samstag einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sie in der Vergangenheit mehrfach unter Drogeneinfluss am Steuer unterwegs war. Auch diesmal stellte die Streifenbesatzung drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Auf Nachfrage gab diese den Konsum von Betäubungsmittel zu. In der Wohnung der 35-Jährigen konnten geringe Mengen Rauschgift gefunden werden. Eine Blutentnahme folgte, die Weiterfahrt wurde untersagt.