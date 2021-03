Am Montagvormittag (29. März 2021) ist die Polizei zu einem ausartenden Rosenkrieg in Lichtenfels alarmiert worden. Angefangen hatte alles damit, dass eine 34-jährige Frau ihre persönlichen Sachen bei ihrem Ex-Freund in der Grünewaldstraße abholen wollte.

Hierbei kam es allerdings zu einem Gerangel zwischen ihr, dem Ex und dessen neuer Frau. Ein hinzugekommener Passant alarmierte die Polizei. Währenddessen schnappte sich der Ex die Jacke und den Schlüssel der 34-Jährigen und parkte ihr Auto um, obwohl er betrunken war.

34-Jährige will Sachen bei Ex abholen: Polizei findet in dessen Wohnung etliche Schlangen

Danach versuchte der Mann über die Hausrückseite vor den Beamten zu fliehen, als diese vor Ort eintrafen. Allerdings konnte er noch rechtzeitig gestellt werden.

Die 34-jährige Frau konnte ihre persönlichen Sachen aus der Wohnung ihres Ex-Mannes holen. Dabei entdeckten die Beamten in der Wohnung noch unzählige Utensilien aus dem Dritten Reich, ein Butterfly-Messer sowie fünf Königspython-Schlangen.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unterschlagung sowie wegen des Vergehens gegen das Waffengesetz.