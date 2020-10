Auf dem Boden der Turnhalle liegen schon Matten - die Sprungkästen für den Sportunterricht beschweren sie. Von Sportlern allerdings fehlt jede Spur. Und daran wird sich so schnell wohl nichts ändern.

Ein echtes Schmuckstück

Noch sind die letzten Handwerker zugange, um die Restarbeiten auszuführen. Wilhelm und Sebastian Wölfel bohren und werkeln - der Prallschutz an der Längswand der Sporthalle fehlt noch. "Aber sonst ist alles fertig", sagt Bürgermeister Andreas Pöhner sichtlich stolz. Denn die alte Sporthalle ist kaum wieder zu erkennen. Der alte Schwungboden wurde saniert. Die ganze Halle ist ein Schmuckstück geworden.

In der Decke verläuft jetzt die Heizung, ebenso die akustische Dämmung und die Beleuchtung. Insgesamt 1,889 Millionen Euro hat der Markt Wonsees in diesen Gebäudetrakt der ehemaligen Schule investiert. Und rund eine weitere Million Euro wird noch folgen.

Flexibel nutzbar

Neben der Sporthalle sind die Kabinen und die sanitären Anlagen erneuert worden, auch ein Anbau wurde errichtet. So entstand ein Gemeindesaal. "Wir haben jetzt schon die Zweckverbandsitzung in dem Raum durchgeführt", erklärt Pöhner. Bis zu 125 Personen haben Platz in der Versammlungsstätte, die sich die Wonseeser im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts so sehnlichst gewünscht haben. Die Fläche kann in zwei Räume unterteilt werden, so dass eine flexible Nutzung möglich ist.

Für die Diakonie ist im ebenerdig zugänglichen Obergeschoss ein eigener Raum entstanden, in dem regelmäßige Treffen für ältere Menschen durchgeführt werden können, zeigt Pöhner bei einem Rundgang durch das Gebäude. Auch eine Behindertentoilette wurde installiert.

Das Gebäude wurde zudem energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Im Keller findet man eine Entkalkungsanlage, beheizt wird der Gemeindebau mithilfe einer Wärmepumpe.

Moderne Entlüftung

In Spitzenlastzeiten kann eine Gastherme zugeschaltet werden. "Wir haben vier Heizkreisläufe, die

auch einzeln regulierbar sind. So kann es ja sein, dass der Saal zu ganz anderen Zeiten eine völlig andere Temperatur benötigt als die Sportstätte", sagt der Bürgermeister.

Außerdem ist der Gemeindesaal mit einer Entlüftungsanlage ausgestattet. Diese ist so konzipiert, dass dreimal pro Stunde die Luft ausgetauscht werden kann. Gerade in Corona-Zeiten ein echtes Plus.

Im Frühling wird auch die Außenanlage der ehemaligen Schule neugestaltet. Andreas Pöhner plant eine naturnahe Begrünung. Auf der alten Tartanbahn, auf der aktuell ein Zelt steht, soll ein Mehrgenerationenspielplatz installiert werden - mit Bocciabahn, Spielgeräten und Trimm-Dich-Möglichkeiten für Erwachsene. Und außerdem muss im Frühling noch die Zufahrt inklusive Erneuerung des Kanals gebaut werden.

"Auch wenn uns der Lockdown light jetzt einen Strich durch die Rechnung macht und das Gebäude momentan nicht genutzt werden kann, bietet uns der Bau doch enorme Möglichkeiten. Und das Interesse für Tagungen, Versammlungen und auch private Feiern war schon immens", erklärt Bürgermeister Pöhner und hofft, dass das Infektionsgeschehen bald nachlässt und der neue Gemeindesaal doch noch mit einem großen Fest in Betrieb genommen werden kann.