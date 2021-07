Am vergangenen Wochenende musste der Landkreis Kulmbach leider wieder einen bestätigten Coronavirus-Fall verzeichnen (Stand Sonntag, 14 Uhr). Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach, der zuletzt 14 Tage in Folge bei 0 lag, beträgt damit 1,4. In Quarantäne befinden sich derzeit sechs Landkreisbewohner.

"Das ist eine Bestätigung dafür, dass wir trotz der nach wie vor günstigen Zahlen in unserem Landkreis nicht leichtfertig werden dürfen. Es gilt nach wie vor Umsicht und Vorsicht walten zu lassen. Ich rufe auch weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger auf, die verschiedenen Impfangebote in unserem Landkreis zu nutzen", appelliert Landrat Klaus Peter Söllner an die Bevölkerung.